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حزب الله يعاني ((أزمة مالية خانقة))

10/15/2024 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواجه‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬مالية‭ ‬حادة‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أدى‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬الجماعة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬مصادرها‭ ‬الرئيسية‭ ‬للتمويل‭ ‬النقدي،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فويس‭ ‬أوف‭ ‬أميركا‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬لتقارير‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬باحثين‭ ‬أمريكيين‭ ‬ولبنانيين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬فإن‭ ‬المصدر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لتمويل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬هو‭ ‬‮«‬القرض‭ ‬الحسن‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مؤسسة‭ ‬شبه‭ ‬مصرفية‭ ‬تديرها‭ ‬الجماعة‭ ‬المصنفة‭ ‬إرهابية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬مصرفي‭ ‬حكومي‭. ‬

ويضيف‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬يعتمد‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬مصدرين‭ ‬آخرين‭ ‬للتمويل‭ ‬النقدي،‭ ‬وهما‭ ‬البنوك‭ ‬التجارية‭ ‬اللبنانية‭ ‬المرخصة،‭ ‬رغم‭ ‬معاناتها‭ ‬من‭ ‬أزمات‭ ‬مستمرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأموال‭ ‬النقدية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬عبر‭ ‬رحلات‭ ‬جوية‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬بيروت‭.‬

وأسس‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬القرض‭ ‬الحسن‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬كمؤسسة‭ ‬خيرية‭ ‬تقدم‭ ‬قروضا‭ ‬بدون‭ ‬فوائد‭ ‬للبنانيين‭ ‬المحتاجين،‭ ‬وخاصة‭ ‬الشيعة‭ ‬منهم،‭ ‬وفقا‭ ‬لمركز‭ ‬المعلومات‭ ‬الاستخباراتية‭ ‬والإرهاب‭ ‬التابع‭ ‬لمركز‭ ‬‮«‬مئير‭ ‬عميت‮»‬‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وهو‭ ‬مجموعة‭ ‬بحثية‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬تضم‭ ‬قدامى‭ ‬المحاربين‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

ويقول‭ ‬المركز‭ ‬إن‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬القرض‭ ‬الحسن‮»‬،‭ ‬نمت‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬لتصبح‭ ‬مؤسسة‭ ‬رئيسية‭ ‬لها‭ ‬فروع‭ ‬في‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬وأجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭.‬

وفرضت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬مؤسسة‭ ‬القرض‭ ‬الحسن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬ثم‭ ‬عقوبات‭ ‬أخرى‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬على‭ ‬موظفي‭ ‬المؤسسة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬جمعت‭ ‬حوالي‭ ‬نصف‭ ‬مليار‭ ‬دولار‮»‬‭.‬

وتعرضت‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬لضربة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وفقا‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬إم‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬اللبنانية‭.‬

وأفادت‭ ‬الشبكة،‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬بأن‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬مراكز‭ ‬تخزين‭ ‬النقد‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬خزائن‭ ‬مؤسسة‭ ‬القرض‭ ‬الحسن‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬ترك‭ ‬الجماعة‭ ‬فيما‭ ‬وصفته‭ ‬بـ«أزمة‭ ‬مالية‮»‬‭.‬

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