اعـتـقـال عـشـرات الـمـتظاهرين المؤيدين للفـلـسـطـيـنـيـيـن أمام بـورصـة نـيـويــورك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬متظاهر‭ ‬مؤيد‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬بعدما‭ ‬نظموا‭ ‬اعتصاما‭ ‬خارج‭ ‬بورصة‭ ‬نيويورك‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإنهاء‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لحرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وردد‭ ‬المتظاهرون،‭ ‬الذين‭ ‬ينتمي‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬جماعات‭ ‬ناشطة‭ ‬مثل‭ (‬الصوت‭ ‬اليهودي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭) ‬هتافي‭ ‬‮«‬دعوا‭ ‬غزة‭ ‬تعيش‮»‬‭ ‬و«أوقفوا‭ ‬تمويل‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬البورصة‭ ‬الشهير‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭. ‬ولم‭ ‬يدخل‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬البورصة‭ ‬لكن‭ ‬العشرات‭ ‬منهم‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬سياج‭ ‬أمني‭ ‬أقامته‭ ‬الشرطة‭ ‬خارج‭ ‬المبنى‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبورصة‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬برود‭.‬

وذكر‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬206‭ ‬أشخاص‭ ‬اعتقلوا،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭. ‬وقالت‭ ‬جماعات‭ ‬يهودية‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬500‭ ‬متظاهر‭ ‬شاركوا‭ ‬فيها‭. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬البورصة‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬ووجه‭ ‬المتظاهرون‭ ‬غضبهم‭ ‬إلى‭ ‬مقاولي‭ ‬الدفاع‭ ‬ومصنعي‭ ‬الأسلحة‭ ‬الأمريكيين‭. ‬وردد‭ ‬آخرون‭ ‬شعارات‭ ‬ضد‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬حيث‭ ‬تقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬تشن‭ ‬حربا‭ ‬على‭ ‬مسلحي‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ (‬الصوت‭ ‬اليهودي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬‭(‬مئات‭) ‬اليهود‭ ‬والأصدقاء‭ ‬يغلقون‭ ‬بورصة‭ ‬نيويورك‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية‭ ‬لمطالبة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالتوقف‭ ‬عن‭ ‬تسليح‭ ‬إسرائيل‭ ‬والتربح‭ ‬من‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬أيضا‭ ‬عدد‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬المؤيدين‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬الموقع،‭ ‬والذين‭ ‬رفعوا‭ ‬الأعلام‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

كانت‭ ‬المظاهرة‭ ‬أحدث‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬الغضب‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬للهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬ونزوح‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬تقريبا،‭ ‬وفقا‭ ‬لمسؤولي‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬