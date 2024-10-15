اعـتـقـال عـشـرات الـمـتظاهرين المؤيدين للفـلـسـطـيـنـيـيـن أمام بـورصـة نـيـويــورك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك - (رويترز): قالت السلطات إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 200 متظاهر مؤيد للفلسطينيين بعدما نظموا اعتصاما خارج بورصة نيويورك للأوراق المالية يوم الاثنين للمطالبة بإنهاء الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة. وردد المتظاهرون، الذين ينتمي العديد منهم إلى جماعات ناشطة مثل (الصوت اليهودي من أجل السلام) هتافي «دعوا غزة تعيش» و«أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية» أمام مبنى البورصة الشهير بالقرب من شارع وول ستريت في مانهاتن. ولم يدخل أي من المتظاهرين البورصة لكن العشرات منهم تمكنوا من تجاوز سياج أمني أقامته الشرطة خارج المبنى الرئيسي للبورصة في شارع برود.
وذكر متحدث باسم الشرطة أن 206 أشخاص اعتقلوا، من دون الخوض في تفاصيل. وقالت جماعات يهودية شاركت في الاحتجاجات إن نحو 500 متظاهر شاركوا فيها. ولم يصدر عن البورصة أي تعليق حتى الآن. ووجه المتظاهرون غضبهم إلى مقاولي الدفاع ومصنعي الأسلحة الأمريكيين. وردد آخرون شعارات ضد الهجمات الإسرائيلية في لبنان، حيث تقول إسرائيل إنها تشن حربا على مسلحي جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
وقالت منظمة (الصوت اليهودي من أجل السلام) في بيان على منصة إكس إن «(مئات) اليهود والأصدقاء يغلقون بورصة نيويورك للأوراق المالية لمطالبة الولايات المتحدة بالتوقف عن تسليح إسرائيل والتربح من الإبادة الجماعية». وكان هناك أيضا عدد أقل بكثير من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل في الموقع، والذين رفعوا الأعلام الإسرائيلية.
كانت المظاهرة أحدث تعبير عن الغضب من الدعم الأمريكي للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني ونزوح جميع سكان القطاع تقريبا، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة.
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