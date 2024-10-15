قائد فيلق القدس يحضر مراسم تشييع قـيـادي فـي الـحـرس الـثـوري في طهران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شارك‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬إسماعيل‭ ‬قاآني‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬تشييع‭ ‬الجنرال‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬عباس‭ ‬نيلفوروشان‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬علني‭ ‬له‭ ‬بعدما‭ ‬اختفى‭ ‬عن‭ ‬الأنظار‭ ‬لأسابيع‭. ‬وكان‭ ‬نيلفوروشان‭ ‬قُتل‭ ‬مع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭. ‬وبدأت‭ ‬مراسم‭ ‬تشييع‭ ‬الجنرال‭ ‬الإيراني‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين‭ ‬وسط‭ ‬طهران‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وفق‭ ‬مشاهد‭ ‬نقلها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬مباشر‭. ‬

واختفى‭ ‬قاآني‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬وتناقلت‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬شائعات‭ ‬تفيد‭ ‬بأنه‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭. ‬لكنه‭ ‬ظهر‭ ‬أثناء‭ ‬الجنازة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بلباس‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬العسكري‭ ‬الأخضر‭. ‬

وحضر‭ ‬الآلاف‭ ‬مراسم‭ ‬التشييع‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين‭ ‬رفع‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬رايات‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الصفراء‭ ‬والأعلام‭ ‬الإيرانية‭ ‬والفلسطينية‭ ‬وسط‭ ‬هتافات‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬لإسرائيل‮»‬‭.‬