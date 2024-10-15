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قتيل وجريح في إطلاق نار في جنوب إسرائيل

10/15/2024 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قُتل‭ ‬شخص‭ ‬وأُصيب‭ ‬آخر‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬أسدود‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مستشفى‭ ‬محلي‭. ‬وقال‭ ‬مستشفى‭ ‬أسوتا‭ ‬أسدود‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نُقل‭ ‬مصابان‭ ‬جراء‭ ‬حادثة‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬رقم‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬وتوفي‭ ‬أحدهما‭ ‬أثناء‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬عناصرها‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬قرب‭ ‬تقاطع‭ ‬‮«‬يفنه‭ ‬جنوب‮»‬‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬30‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭. ‬وأوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمها‭ ‬أنّ‭ ‬الشخص‭ ‬القتيل‭ ‬كان‭ ‬عنصرا‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬إن‭ ‬‮«‬التحقيق‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬جاريا‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬ملابسات‭ ‬الحادث‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬بعد‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الدافع‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أنّ‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬وصل‭ ‬سيرا‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬منه‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬‮«‬تحييده‮»‬‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مدني‭ ‬مسلّح‭. ‬وبحسب‭ ‬جهاز‭ ‬الإسعاف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬نجمة‭ ‬داود‮»‬،‭ ‬فإنّ‭ ‬هذا‭ ‬المدني‭ ‬هو‭ ‬مسعف‭ ‬من‭ ‬صفوفه‭ ‬وكان‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭ ‬أثناء‭ ‬وقوع‭ ‬الهجوم‭.‬

أتى‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬وإصابة‭ ‬خمسة‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬طعن‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬مواقع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الخضيرة‭ ‬الأربعاء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬‮«‬تحييد‮»‬‭ ‬المهاجم‭. ‬

أشادت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬لاحقا‭ ‬بالهجوم‭ ‬واصفة‭ ‬إياه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬طعن‭ ‬بطولية‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬قُتل‭ ‬خمسة‭ ‬إسرائيليين‭ ‬ويوناني‭ ‬وجورجي‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬شن‭ ‬بأسلحة‭ ‬آلية‭ ‬وبسلاح‭ ‬أبيض‭ ‬تبناه‭ ‬الجناح‭ ‬المسلح‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭.‬

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