قتيل وجريح في إطلاق نار في جنوب إسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
القدس المحتلة - (أ ف ب): قُتل شخص وأُصيب آخر بجروح في إطلاق نار بالقرب من مدينة أسدود في جنوب إسرائيل أمس الثلاثاء، بحسب ما أفاد مستشفى محلي. وقال مستشفى أسوتا أسدود في بيان «نُقل مصابان جراء حادثة إطلاق النار على الطريق رقم 4 إلى المستشفى، وتوفي أحدهما أثناء نقله إلى المستشفى».
وذكرت الشرطة أن عناصرها وصلوا إلى موقع إطلاق النار قرب تقاطع «يفنه جنوب» على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب تل أبيب. وأوضح المتحدث باسمها أنّ الشخص القتيل كان عنصرا في الشرطة.
وقالت الشرطة في بيان: إن «التحقيق ما زال جاريا للوقوف على ملابسات الحادث ولم يتم بعد التحقق من الدافع». وأضافت أنّ المشتبه به وصل سيرا إلى مكان قريب من الطريق الذي بدأ منه إطلاق النار قبل أن يتم «تحييده» على يد مدني مسلّح. وبحسب جهاز الإسعاف الإسرائيلي «نجمة داود»، فإنّ هذا المدني هو مسعف من صفوفه وكان خارج الخدمة أثناء وقوع الهجوم.
أتى إطلاق النار بعد أيام على مقتل شخص وإصابة خمسة بجروح في عملية طعن وقعت في أربعة مواقع مختلفة من مدينة الخضيرة الأربعاء قبل أن يتم «تحييد» المهاجم.
أشادت حركة حماس لاحقا بالهجوم واصفة إياه بأنه «عملية طعن بطولية». وفي وقت سابق هذا الشهر، قُتل خمسة إسرائيليين ويوناني وجورجي في تل أبيب في هجوم شن بأسلحة آلية وبسلاح أبيض تبناه الجناح المسلح لحركة حماس.
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