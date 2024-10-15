اللجنة العربية الأمريكية للعمل السياسي ترفض ترامب وهاريس لدعمهما إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬اللجنة‭ ‬العربية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للعمل‭ ‬السياسي‭ ‬إنها‭ ‬لن‭ ‬تؤيد‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬والمرشحة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬كاملا‭ ‬هاريس‭ ‬أو‭ ‬منافسها‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬وعزت‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬دعمهما‭ ‬الأعمى‮»‬‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬حربي‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭. ‬وستكون‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تختار‭ ‬فيها‭ ‬اللجنة‭ ‬العربية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للعمل‭ ‬السياسي‭ ‬عدم‭ ‬تأييد‭ ‬مرشح‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1998‭. ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬تؤيد‭ ‬اللجنة‭ ‬الديمقراطيين‭. ‬

وتظهر‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬أن‭ ‬السباق‭ ‬بين‭ ‬هاريس‭ ‬وترامب‭ ‬متقارب‭. ‬ودعم‭ ‬غالبية‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬لكنهم‭ ‬يوجهون‭ ‬الانتقادات‭ ‬لدعم‭ ‬واشنطن‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تقلص‭ ‬دعمهم‭ ‬للديمقراطيين‭. ‬ولم‭ ‬يحظ‭ ‬ترامب‭ ‬بتأييد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجالية‭ ‬بسبب‭ ‬تصريحاته‭ ‬السابقة‭ ‬وسياسته‭ ‬التي‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬للسفر‭ ‬يستهدف‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬الأغلبية‭ ‬المسلمة‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬رئيسا‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬مؤيد‭ ‬صريح‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬مثل‭ ‬هاريس‭ ‬وبايدن‭. ‬

وقال‭ ‬محللون‭ ‬إن‭ ‬فرص‭ ‬هاريس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬قد‭ ‬تتضرر‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يصوت‭ ‬لها‭ ‬الأمريكيون‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمون‭ ‬أو‭ ‬صوتوا‭ ‬لمرشح‭ ‬ثالث‭. ‬وفقد‭ ‬كثيرون‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬هذه‭ ‬المجتمعات‭ ‬أقارب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬وحثوا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التصويت‭ ‬لترامب‭ ‬أو‭ ‬هاريس‭. ‬ودعم‭ ‬البعض،‭ ‬مثل‭ ‬منظمة‭ (‬إمجيدج‭ ‬أكشن‭) ‬المدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬المسلمين‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬هاريس‭ ‬وعزوا‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬اعتبارهم‭ ‬ترامب‭ ‬تهديدا‭ ‬أكبر‭. ‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬العربية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للعمل‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬أيد‭ ‬كلا‭ ‬المرشحين‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والحرب‭ ‬في‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬ببساطة‭ ‬منح‭ ‬أصواتنا‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كاملا‭ ‬هاريس‭ ‬أو‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬اللذين‭ ‬يدعمان‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الإجرامية‭ ‬بشكل‭ ‬أعمى‮»‬‭. ‬

وتنفي‭ ‬إسرائيل‭ ‬تهم‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬الموجهة‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬رفعت‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬وتقول‭ ‬إنها‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنه‭ ‬مسلحو‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬واحتجاز‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬رهينة،‭ ‬بحسب‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬بينما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬تقريبا‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬جوع‭. ‬وفي‭ ‬لبنان،‭ ‬حيث‭ ‬تقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬تستهدف‭ ‬مقاتلي‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬2000‭ ‬شخص،‭ ‬حسبما‭ ‬قالت‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭.‬