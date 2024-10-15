حزب الله متوجها إلى الإسرائيليين: الحل بوقف إطلاق النار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬نعيم‭ ‬قاسم‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬وقفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬للتصعيد،‭ ‬محتفظا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بحق‭ ‬استهداف‭ ‬‮«‬أي‭ ‬نقطة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعدما‭ ‬وسّعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬نطاق‭ ‬ضرباتها‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬مسجلة‭ ‬هي‭ ‬الثالثة‭ ‬عبر‭ ‬الشاشة‭ ‬منذ‭ ‬اغتيال‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬قال‭ ‬قاسم‭ ‬‮«‬أقول‭ ‬للجبهة‭ ‬الداخلية‭ ‬الإسرائيلية‭: ‬الحلّ‭ ‬بوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار،‭ ‬ولا‭ ‬أتحدث‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬ضعف‭ ‬لأنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬فنحن‭ ‬مستمرون‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬وقف‭ ‬أطلاق‭ ‬النار‭ ‬بحسب‭ ‬اتفاق‭ ‬غير‭ ‬مباشر‮»‬،‭ ‬يعود‭ ‬النازحون‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬الى‭ ‬منازلهم،‭ ‬و«تُرسم‭ ‬الخطوات‭ ‬الأخرى‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬قوله،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يوضح‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭. ‬

وحذّر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬يعني‭ ‬عدم‭ ‬عودة‭ ‬سكان‭ ‬الشمال،‭ ‬‮«‬وسيكون‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬بل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليونين‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الخطر‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬السماح‭ ‬لعشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬مناطقها‭ ‬الشمالية‭ ‬بالعودة‭ ‬إليها‭ ‬بعد‭ ‬نزوح‭ ‬حوالي‭ ‬ستين‭ ‬ألفا‭ ‬منهم‭ ‬جراء‭ ‬التصعيد‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭. ‬

في‭ ‬موازاة‭ ‬دعوته‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬قال‭ ‬قاسم‭ ‬‮«‬بما‭ ‬أن‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬كل‭ ‬لبنان،‭ ‬فلنا‭ ‬الحق‭ ‬ومن‭ ‬موقع‭ ‬دفاعي‭ ‬أن‭ ‬نستهدف‭ ‬أي‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كيان‭ ‬العدو‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬أو‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬سنختار‭ ‬النقطة‭ ‬التي‭ ‬نراها‭ ‬مناسبة‮»‬‭. ‬

وبدأ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع،‭ ‬وفق‭ ‬قاسم،‭ ‬‮«‬معادلة‭ ‬جديدة‭ ‬اسمها‭ ‬معادلة‭ ‬ايلام‭ ‬العدو‮»‬‭ ‬بدأت‭ ‬معها‭ ‬‮«‬الصواريخ‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬حيفا‭ ‬وما‭ ‬بعد‭ ‬حيفا‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬استهداف‭ ‬قاعدة‭ ‬بنيامينا‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬نوعية‮»‬‭. ‬

ويعد‭ ‬هجوم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬القاعدة‭ ‬التي‭ ‬استهدفها‭ ‬بسرب‭ ‬من‭ ‬المسيرات،‭ ‬الأكثر‭ ‬حصدا‭ ‬للأرواح‭ ‬بين‭ ‬الجنود‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬واحدة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬منذ‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تاريخ‭ ‬فتح‭ ‬‮«‬جبهة‭ ‬الإسناد‮»‬‭. ‬وأسفر‭ ‬الهجوم،‭ ‬وفق‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭. ‬وتحدثت‭ ‬تقارير‭ ‬خدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭. ‬

وشدّد‭ ‬قاسم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حزبه‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وهو‭ ‬تاريخ‭ ‬تفجير‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصالاته‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬نسبها‭ ‬الى‭ ‬اسرائيل،‭ ‬انتقل‭ ‬الى‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬اسمها‭ ‬مواجهة‭ ‬الحرب‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان،‭ ‬ولم‭ ‬نعد‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬المساندة‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نفصل‭ ‬لبنان‭ ‬عن‭ ‬فلسطين‭ ‬ولا‭ ‬المنطقة‭ ‬عن‭ ‬فلسطين‮»‬‭. ‬

وشدّد‭ ‬قاسم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬لن‭ ‬تُهزم‭ ‬لأنها‭ ‬صاحبة‭ ‬الأرض‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬حزبه‭ ‬تمكّن‭ ‬من‭ ‬‮«‬ترميم‭ ‬قدراته‭ ‬التنظيمية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الضربات‭ ‬الموجعة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬خصوصا‭ ‬منذ‭ ‬اغتيال‭ ‬نصرالله‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬الحزب‭ ‬بعد‭ ‬خلفا‭ ‬له‭. ‬

ميدانيا‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬قصفا‭ ‬كبيرا‭ ‬بالصواريخ‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬ردا‮»‬‭ ‬على‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬أيضا‭ ‬قصفا‭ ‬بالصواريخ‭ ‬‮«‬ضواحي‭ ‬تل‭ ‬أبيب‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭.‬

وأورد‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬مقاتليه‭ ‬في‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‮»‬‭ ‬قاموا‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بـ«إسقاط‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬هرمس‭ ‬450‮»‬‭. ‬

بالمقابل‭ ‬شنت‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬استهدفت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وقصفت‭ ‬المدفعية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬البلدات‭ ‬الجنوبية‭ ‬واستهدفت‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مدينة‭ ‬بعلبك‭ ‬وقرى‭ ‬قضائها‭ ‬في‭ ‬البقاع‭ ‬شرق‭ ‬لبنان‭.‬