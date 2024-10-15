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بيلوسي: نتنياهو لا يريد السلام أبدا

10/15/2024 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قالت‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابقة‭ ‬نانسي‭ ‬بيلوسي‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬لم‭ ‬يؤمن‭ ‬أبدا‭ ‬بالسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وبسببه‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭.‬

وقالت‭ ‬لمركز‭ ‬أبحاث‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬‮«‬تشاتام‭ ‬هاوس‮»‬‭ ‬في‭ ‬لندن‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬مع‭ ‬نتنياهو،‭ ‬لا،‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يؤمن‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بالسلام‭ ‬أو‭ ‬بحل‭ ‬الدولتين‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تدعم‭ ‬إسرائيل‭ ‬دائما،‭ ‬فهي‭ ‬حليفتنا،‭ ‬ونحن‭ ‬نتقاسم‭ ‬القيم‭ ‬ضمن‭ ‬مصلحتنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

وشددت‭ ‬بيلوسي‭ ‬على‭ ‬‮«‬أننا‭ ‬مستمرون‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬مقتل‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬لا‭ ‬يتخذون‭ ‬الاحتياطات‭ ‬الكافية‭ ‬لتجنب‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬صراعاتهم‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

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