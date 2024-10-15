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ميقاتي: الحكومة مستعدة لتعزيز عديد الجيش في الجنوب فور التوصل إلى وقف إطلاق نار

10/15/2024 7:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬أمس‭ ‬استعداد‭ ‬السلطات‭ ‬لتعزيز‭ ‬عديد‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬إذا‭ ‬تمّ‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭.‬

وقال‭ ‬ميقاتي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬حاليا‭ ‬4500‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬ويُفترض‭ ‬أن‭ ‬نزيد‭ ‬بين‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬الى‭ ‬11‭ ‬ألفا‮»‬‭.

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬يمكن‭ ‬‮«‬نقل‭ ‬جنود‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬غير‭ ‬ساخنة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭.‬

وفتح‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬جبهة‭ ‬‮«‬إسناد‮»‬‭ ‬لغزة‭ ‬غداة‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وصعّدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ثم‭ ‬أعلنت‭ ‬سبتمبر‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬توغل‭ ‬بري‭. ‬

وتخوض‭ ‬القوات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬مواجهات‭ ‬واشتباكات‭ ‬على‭ ‬الحدود‭. ‬ويعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬تصديه‭ ‬لمحاولات‭ ‬تسلل‭ ‬واستهدافه‭ ‬جنودا‭ ‬إسرائيليين‭ ‬يتحركون‭ ‬داخل‭ ‬لبنان‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬باتت‭ ‬موجودة‭ ‬داخل‭ ‬لبنان،‭ ‬أجاب‭ ‬ميقاتي‭: ‬‮«‬معلوماتنا‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬كرّ‭ ‬وفرّ‭ ‬تحصل،‭ ‬يدخلون‭ ‬ويخرجون‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬ميقاتي‭ ‬الذي‭ ‬تدير‭ ‬حكومته‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬ولاية‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022،‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المسعى‭ ‬الدولي‭ ‬القائم‭ ‬حاليا‮»‬‭ ‬يتمحور‭ ‬حول‭ ‬‮«‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬وتعزيز‭ ‬وجود‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الليطاني‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬كدولة‭ ‬لبنانية‭ ‬أن‭ ‬نفرض‭ ‬سيادتنا‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‮»‬‭. ‬

وأرسى‭ ‬القرار‭ ‬1701‭ ‬وقفا‭ ‬للأعمال‭ ‬الحربية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬مدمّرة‭ ‬خاضاها‭ ‬صيف‭ ‬2006‭. ‬وينصّ‭ ‬القرار‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬إسرائيل‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬لبنان،‭ ‬وتعزيز‭ ‬انتشار‭ ‬قوة‭ ‬اليونيفيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وحصر‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬بالجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬والقوة‭ ‬الدولية‭.‬

وأكّد‭ ‬ميقاتي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬اتخاذ‭ ‬السلطات‭ ‬إجراءات‭ ‬مراقبة‭ ‬مشددة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع،‭ ‬بوابة‭ ‬لبنان‭ ‬الوحيدة‭ ‬جوا‭ ‬الى‭ ‬العالم،‭ ‬للحؤول‭ ‬دون‭ ‬استهدافه‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬كحكومة‭ ‬نقوم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬أوتينا‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نزع‭ ‬الذرائع‭ ‬من‭ ‬يد‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الركاب‭ ‬والطائرات‭ ‬والبضائع‭ ‬المنقولة‭ ‬تخضع‭ ‬كلها‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬تدقيق‭ ‬قوي‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭.‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬أن‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يحلق‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مطار‭ ‬بيروت‭ ‬لمنع‭ ‬إيران،‭ ‬الداعمة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬من‭ ‬إرسال‭ ‬شحنات‭ ‬أسلحة‭ ‬للحزب‭ ‬عبره‭. ‬

وخلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬نفى‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬العامة‭ ‬والنقل‭ ‬على‭ ‬حمية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاتهامات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬باستخدام‭ ‬المطار‭ ‬والمعابر‭ ‬الحدودية‭ ‬لإدخال‭ ‬السلاح‭ ‬الى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المطار‭ ‬‮«‬يخضع‭ ‬للقوانين‭ ‬اللبنانية‭ ‬ولتدقيق‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات‭ ‬المعنية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية‮»‬‭.‬

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