الأمم المتحدة تندد بـأسوأ قيود على إيصال المساعدات إلى غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - ‬الوكالات‭: ‬يواجه‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أسوأ‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس،‭ ‬منددة‭ ‬بتداعياتها‭ ‬المدمّرة‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬خصوصا‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭) ‬جيمس‭ ‬إلدر‭ ‬‮«‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم،‭ ‬يتدهور‭ ‬الوضع‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأطفال‭ ‬عن‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‮»‬‭. ‬

ودمّرت‭ ‬أجزاء‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬العدوان‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬

وتكثّف‭ ‬إسرائيل‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حيث‭ ‬حذّرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬محاصرين‭. ‬

ورغم‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬لزيادة‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬إلى‭ ‬القطاع،‭ ‬أشار‭ ‬إلدر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المساعدات‭ ‬تتراجع‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬وصلت‭ ‬أقل‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬شهر‭ ‬بأكمله‭ ‬منذ‭ ‬اندلعت‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لم‭ ‬يُسمح‭ ‬لأي‭ ‬شاحنات‭ ‬تجارية‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬بالدخول‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬أسوأ‭ ‬قيود‭ ‬نشهدها‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحذيرات‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬مجاعة‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬تحدّث‭ ‬إلدر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تحرّك‭ ‬حقيقي‭ ‬لفتح‭ ‬طرقات‭ ‬ونقاط‭ ‬عبور‭ ‬جديدة‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬الآن‭ ‬‮«‬رأينا‭ ‬تراجعا‭ ‬تاما‭ ‬عن‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬بأنه‭ ‬منذ‭ ‬مايو‭ ‬‮«‬شهدنا‭ ‬إغلاق‭ ‬نقاط‭ ‬دخول‭ ‬بشكل‭ ‬ثابت‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تدخل‭ ‬أي‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬أو‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭ (‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭) ‬على‭ ‬مدى‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬إلدر‭ ‬بأن‭ ‬النقص‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬المساعدات،‭ ‬مصحوبا‭ ‬بالقصف‭ ‬المتواصل‭ ‬وحقيقة‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬85‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬خاضعة‭ ‬لأمر‭ ‬إخلاء‭ ‬إسرائيلي‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ما،‭ ‬يجعل‭ ‬القطاع‭ ‬‮«‬غير‭ ‬صالح‭ ‬للعيش‮»‬‭. ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬قتلت‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬50‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فيما‭ ‬أحكمت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬حصارها‭ ‬حول‭ ‬جباليا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬أمس‭ ‬وسط‭ ‬معارك‭ ‬ضارية‭ ‬مع‭ ‬مقاتلي‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬17‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬سقطوا‭ ‬شهداء‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الفالوجا‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬10‭ ‬آخرين‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬صاروخ‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بني‭ ‬سهيلا‭ ‬شرق‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس،‭ ‬دمرت‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬ثلاثة‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الصبرة‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬انتشال‭ ‬جثتين‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الغارة‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬البحث‭ ‬جاريا‭ ‬عن‭ ‬12‭ ‬آخرين‭ ‬يعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬وقت‭ ‬وقوع‭ ‬الضربة‭. ‬

وأستشهد‭ ‬ثمانية‭ ‬آخرون‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬طبيبا‭ ‬استشهد‭ ‬عندما‭ ‬حاول‭ ‬مساعدة‭ ‬جرحى‭ ‬في‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الفالوجا‭ ‬بجباليا‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬عدة‭ ‬مسعفين‭ ‬أُصيبوا‭ ‬عندما‭ ‬تعرضت‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬التابعة‭ ‬لهم‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

ويستهدف‭ ‬هجوم‭ ‬إسرائيلي‭ ‬جباليا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لقصف‭ ‬عنيف‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭.‬