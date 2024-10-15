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أمـيـر قـطـر يـتـهـم إسرائيل بتوسيـع النزاع لتنفـيذ مخططات معدة سلـفـا فـي الـضـفـة الـغـربـية ولبنـان

10/15/2024 7:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اتّهم‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمس‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأنها‭ ‬اختارت‭ ‬توسيع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بهدف‭ ‬تنفيذ‭ ‬مخططات‭ ‬معدة‭ ‬مسبقا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬ولبنان‭. ‬

وأكد‭ ‬الأمير‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬السنوي‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬القطري،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المخرج‭ ‬الأسهل‭ ‬والأسلم‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬هو‭ ‬وقف‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬تطالب‭ ‬به‭ ‬غالبية‭ ‬البشرية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬اختارت‭ ‬عن‭ ‬قصد‭ ‬أن‭ ‬توسع‭ ‬العدوان‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مخططات‭ ‬معدة‭ ‬سلفا‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬ولبنان‭ ‬لأنها‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬المجال‭ ‬متاح‭ ‬لذلك‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭: ‬‮«‬تستغل‭ ‬إسرائيل‭ ‬فرصة‭ ‬تقاعس‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وتعطيل‭ ‬مؤسساته‭ ‬وإحباط‭ ‬قراراته‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مخططات‭ ‬استيطانية‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وراحت‭ ‬توسع‭ ‬عدوانها‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬استشهد‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬42344‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬معظمهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ف‭ ‬غزة‭. ‬وتعتبر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬موثوقة‭. ‬

وأكد‭ ‬الأمير‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬أمام‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬القتل‭ ‬والتدمير‭ ‬سوى‭ ‬الانصياع‭ ‬لما‭ ‬توافق‭ ‬عليه‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭... ‬والقبول‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬تعيش‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬معها‮»‬‭. ‬

على‭ ‬مدى‭ ‬أشهر،‭ ‬قادت‭ ‬قطر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬جهود‭ ‬وساطة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتبادل‭ ‬رهائن‭ ‬وسجناء‭. ‬لكن‭ ‬المفاوضات‭ ‬متعثرة‭ ‬حاليا‭.‬

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