أمير قطر يطرح تعديلا دستوريا لإلغاء انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الدوحة - الوكالات: أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس أنه سيطرح للاستفتاء العام تعديلات دستورية تشمل إلغاء انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى، وتكريس نظام تعيينهم جميعا.
وقال في كلمته أمس خلال افتتاحه دور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى القطري: «انطلاقًا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي، لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل، فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري».
وأضاف: «أبَيتُ أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ...» لذا، دعوتُ إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام».
وأوضح أن الانتخابات حينها كانت تُعتبر «تجربة»، مضيفا: «استخلصنا النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية». وأكد: «ليس مجلس الشورى برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحيته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أو التعيين».
وأعلن: «حرصا منا على أن يشارك جميع المواطنين معا في بناء صرح الوحدة الوطنية وإقرار المواطنة المتساوية... سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه».
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