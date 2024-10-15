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أمير قطر يطرح تعديلا دستوريا لإلغاء انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى

10/15/2024 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدوحة‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬سيطرح‭ ‬للاستفتاء‭ ‬العام‭ ‬تعديلات‭ ‬دستورية‭ ‬تشمل‭ ‬إلغاء‭ ‬انتخاب‭ ‬ثلثَي‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وتكريس‭ ‬نظام‭ ‬تعيينهم‭ ‬جميعا‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬افتتاحه‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬السنوي‭ ‬الثالث‭ ‬والخمسين‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬القطري‭: ‬‮«‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬مسؤوليتي‭ ‬وواجبي‭ ‬تجاه‭ ‬وطني‭ ‬وشعبي،‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬في‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل،‭ ‬فقد‭ ‬ارتأيت‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬التعديلات‭ ‬تحقق‭ ‬المصلحة‭ ‬العليا‭ ‬للدولة،‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬العدل‭ ‬والمساواة‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬القطري‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أبَيتُ‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬ثمة‭ ‬أحكام‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬تنتظر‭ ‬التنفيذ‭...‬‮»‬‭ ‬لذا،‭ ‬دعوتُ‭ ‬إلى‭ ‬الانتخابات‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تحفظ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬المخلصين‭ ‬الذين‭ ‬رأوا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬ثمة‭ ‬منطق‭ ‬معتبر‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬الأحكام‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الانتخابات‭ ‬حينها‭ ‬كانت‭ ‬تُعتبر‭ ‬‮«‬تجربة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬استخلصنا‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬قادتنا‭ ‬إلى‭ ‬اقتراح‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‮»‬‭. ‬وأكد‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برلمانا‭ ‬تمثيليا‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬ديمقراطي،‭ ‬ولن‭ ‬تتأثر‭ ‬مكانته‭ ‬وصلاحيته‭ ‬سواء‭ ‬اختير‭ ‬أعضاؤه‭ ‬بالانتخاب‭ ‬أو‭ ‬التعيين‮»‬‭. ‬

وأعلن‭: ‬‮«‬حرصا‭ ‬منا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬صرح‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬وإقرار‭ ‬المواطنة‭ ‬المتساوية‭... ‬سوف‭ ‬تطرح‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭ ‬للاستفتاء‭ ‬الشعبي‭ ‬وأدعو‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمواطنات‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

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