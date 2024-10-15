انطلاق أول فعالية لكانو موتورز رولنغ دراغ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عشاق السرعة على موعد مع أول فعالية من فعاليات كانو موتورز رولنغ دراغ التي تقام على مضمار السرعة في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»، الفعالية الأكثر شهرة لمحبي السرعة والتسابق، وذلك مساء غد الخميس.
ومن المقرر أن تقام منافسات كانو موتورز لـ«الرولنغ دراغ» غدا الخميس بين الساعة 7 مساءً و12 منتصف الليل، وتتم عملية التسجيل في موقف السيارات التابعة للحلبة. وكلفة المشاركة هي 22 دينارا بحرينيا لكل سائق أو متسابق. ويمكن للمشاهدين مشاهدة جميع المنافسات مقابل رسم دخول رمزي قدره 2 دينار بحريني، وتباع التذاكر في مواقف السيارات.
وتعتبر فعالية «الرولنغ دراغ» واحدة من أحدث المنافسات التي تمت إضافتها إلى قائمة منوعة من الفعاليات المثيرة في حلبة البحرين الدولية. وعلى غرار منافسات ليالي إبراهيم خليل كانو لـ«الدراغ والدرفت» يوفر «الرولنغ دراغ» فرصة للمشاركين للمشاركة بسياراتهم الخاصة أو دراجاتهم النارية على مضمار السرعة البالغ طوله ربع ميل، المعتمد من «شبكة هوت رود الوطنية العالمية « NHRA ».
ويكمن الفرق الرئيسي في الـ«رولنغ دراغ» في أن المشاركين لا يبدأون من توقف تام، ولكن من سرعة دوران تبلغ 80 كيلومترا في الساعة. لذلك فإن الـ«رولنغ دراغ» هو الفعالية المثالي لدعوة صديق أو أكثر ومن ثم تحديهم في سلسلة من المنافسات المباشرة لمعرفة الأفضل.
وكما هو الحال في كل فعالية من فعاليات الحلبة يتم اتباع معايير السلامة على أعلى مستوى في جميع الأوقات خلال الفعاليات للسائقين والمشاهدين على حد سواء.
وتقدم حلبة البحرين الدولية على هامش الفعالية فرصة فريدة أمام الحضور وجماهير سباقات السرعة، بتخصيص عدد من سيارات «الدراغستر» المعروفة بسرعتها الخارقة وقوتها الحصانية البالغة 1000 حصان للركوب بجانب سائق محترف يقودك في رحلة تنطلق من الصفر حتى 100 ميل في الساعة خلال ثانية واحدة فقط لتجربة العمر وذلك بمبلغ 44 دينارا للشخص الواحد، إلى جانب العرض الذي يؤهلك لخوض التجربة مرة أخرى بنصف المبلغ.
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