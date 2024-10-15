اللجنة المنظمة تعتمد شعار بطولة العالم لرفع الأثقال 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرفع الأثقال «المنامة 2024»، شعار البطولة، والتي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في الفترة 6-15 ديسمبر القادم في المنطقة المقابلة لمسرح البحرين الوطني.
وأشرفت شركة دومينو على تصميم هذا الشعار المعبر، الذي اعتمدته اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال إسحاق إبراهيم إسحاق، والذي يشكل دلالات واضحة على تاريخ وحضارة مملكة البحرين وتميزها كموقع عالمي حاضن للجميع، إضافة الى دلالته على هوية البطولة المرتبطة برياضة رفع الأثقال، التي تشكل واحدة من الألعاب الرياضية الرئيسية ضمن دورات الألعاب الأولمبية.
الشعار هو عبارة عن شراعين متقابلين يعبران عن حضارة وتاريخ مملكة البحرين، والتي تميزت بالرحلات التجارية البحرية، على اعتبارها مركزا رئيسيا لتلاقي سفن الشرق بسفن الغرب، ورحلات الصيد في البحر وأشهرها صيد اللؤلؤ، الذي اشتهرت به البحرين منذ قديم الزمن.
كما أن لهذين الشراعين دلالة وتعبيرا مميزا على تلاقي الحضارات والشعوب في المملكة، والتي أصبحت من خلاله مملكة البحرين موطنا للسلام والتعايش.
وامتزجت في الشعار ألوان الأبيض والأحمر والرصاصي، فهو يعبر عن لون علم مملكة البحرين الذي يمتاز باللونين الأبيض والأحمر، في حين يعبر اللون الرصاصي عن الحيادية والتوازن.
وإن لهذا الشعار دلالة واضحة على رياضة رفع الأثقال، من خلال الدوائر الحمراء التي تشكل الجسم الأساسي لهذه الرياضة الأولمبية، والذي يقوم الرباع أو الرباعة برفعه بمختلف الأوزان المعتمدة في هذه اللعبة.
كما أن هذه الدوائر تعكس شكل الشعار المعتمد للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، إلى جانب شكل الشعار المعتمد للاتحاد البحريني لرفع الأثقال.
وتعتبر بطولة العالم لرفع الأثقال أول بطولة عالم تحتضنها مملكة البحرين لرياضة أولمبية، حيث لم يسبق للبحرين أن نظمت بطولة عالم لأي لعبة أولمبية في تاريخ تنظيمها للبطولات العالمية على مستوى الكبار.
يذكر أن مملكة البحرين قد حصلت على ثقة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال 2024، بعد النجاح الباهر الذي حققته البحرين في تنظيمها لبطولة آسيا لرفع الأثقال 2022، والذي لاقى صدى واسعا في الأوساط الرياضية العالمية، بالتفوق والتميز الذي حققته المملكة في تنظيمها الرائع لتلك النسخة الآسيوية، والتي حازت من خلالها ثقة الاتحاد الدولي للعبة بتنظيم هذه النسخة من بطولة العالم.
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