اللجنة المنظمة تعتمد شعار بطولة العالم لرفع الأثقال 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اعتمدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬‮«‬المنامة‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬شعار‭ ‬البطولة،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬6‭-‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المقابلة‭ ‬لمسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وأشرفت‭ ‬شركة‭ ‬دومينو‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬هذا‭ ‬الشعار‭ ‬المعبر،‭ ‬الذي‭ ‬اعتمدته‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق،‭ ‬والذي‭ ‬يشكل‭ ‬دلالات‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬وحضارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتميزها‭ ‬كموقع‭ ‬عالمي‭ ‬حاضن‭ ‬للجميع،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬دلالته‭ ‬على‭ ‬هوية‭ ‬البطولة‭ ‬المرتبطة‭ ‬برياضة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬الرئيسية‭ ‬ضمن‭ ‬دورات‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭.‬

الشعار‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬شراعين‭ ‬متقابلين‭ ‬يعبران‭ ‬عن‭ ‬حضارة‭ ‬وتاريخ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تميزت‭ ‬بالرحلات‭ ‬التجارية‭ ‬البحرية،‭ ‬على‭ ‬اعتبارها‭ ‬مركزا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لتلاقي‭ ‬سفن‭ ‬الشرق‭ ‬بسفن‭ ‬الغرب،‭ ‬ورحلات‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬وأشهرها‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ،‭ ‬الذي‭ ‬اشتهرت‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬قديم‭ ‬الزمن‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬لهذين‭ ‬الشراعين‭ ‬دلالة‭ ‬وتعبيرا‭ ‬مميزا‭ ‬على‭ ‬تلاقي‭ ‬الحضارات‭ ‬والشعوب‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬موطنا‭ ‬للسلام‭ ‬والتعايش‭.‬

وامتزجت‭ ‬في‭ ‬الشعار‭ ‬ألوان‭ ‬الأبيض‭ ‬والأحمر‭ ‬والرصاصي،‭ ‬فهو‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬لون‭ ‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يمتاز‭ ‬باللونين‭ ‬الأبيض‭ ‬والأحمر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يعبر‭ ‬اللون‭ ‬الرصاصي‭ ‬عن‭ ‬الحيادية‭ ‬والتوازن‭.‬

وإن‭ ‬لهذا‭ ‬الشعار‭ ‬دلالة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬رياضة‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدوائر‭ ‬الحمراء‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬الجسم‭ ‬الأساسي‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬الأولمبية،‭ ‬والذي‭ ‬يقوم‭ ‬الرباع‭ ‬أو‭ ‬الرباعة‭ ‬برفعه‭ ‬بمختلف‭ ‬الأوزان‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدوائر‭ ‬تعكس‭ ‬شكل‭ ‬الشعار‭ ‬المعتمد‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شكل‭ ‬الشعار‭ ‬المعتمد‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭.‬

وتعتبر‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬عالم‭ ‬تحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لرياضة‭ ‬أولمبية،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬للبحرين‭ ‬أن‭ ‬نظمت‭ ‬بطولة‭ ‬عالم‭ ‬لأي‭ ‬لعبة‭ ‬أولمبية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تنظيمها‭ ‬للبطولات‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الكبار‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬بتنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬2024،‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الباهر‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنظيمها‭ ‬لبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬2022،‭ ‬والذي‭ ‬لاقى‭ ‬صدى‭ ‬واسعا‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية،‭ ‬بالتفوق‭ ‬والتميز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تنظيمها‭ ‬الرائع‭ ‬لتلك‭ ‬النسخة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬والتي‭ ‬حازت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬ثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭.‬