السويد تحقق في تهمة ((اغتصاب)) من دون تسمية مبابي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ستوكهولم‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬الادعاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬اغتصاب‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسمية‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬وجهت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬سهامها‭ ‬باتجاه‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬ستوكهولم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفاه‭ ‬لاعب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬واصفا‭ ‬ما‭ ‬يُشاع‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬كاذبة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الادعاء‭ ‬العام‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬التقارير‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬الاشتباه‭ ‬بحالة‭ ‬اغتصاب‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم،‭ ‬يمكن‭ ‬للمدعي‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬يؤكد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬اغتصاب‭ ‬إلى‭ ‬الشرطة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬المزعوم‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السويدية‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭.‬

وبعدما‭ ‬أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬أفتونبلاديت‮»‬‭ ‬السويدية‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إبلاغ‭ ‬الشرطة‭ ‬عن‭ ‬اغتصاب‭ ‬مزعوم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تذكر‭ ‬اسم‭ ‬المتهم،‭ ‬قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إكسبرسن‮»‬‭ ‬إن‭ ‬مبابي‭ ‬هو‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭.‬

وكتبت‭ ‬الصحيفة‭ ‬‮«‬وفقا‭ ‬للمعلومات‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬إكسبرسن،‭ ‬تحقق‭ ‬الشرطة‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬الذي‭ ‬يشتبه‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الشك‭ ‬المعقول‭ ‬بأنه‭ ‬ارتكب‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والاعتداء‭ ‬الجنسي‮»‬‭.‬

وتفرق‭ ‬سلطات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬السويدية‭ ‬بين‭ ‬مستوى‭ ‬الشكوك‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬إما‭ ‬معقولة‭ ‬أو‭ ‬محتملة،‭ ‬حيث‭ ‬يكون‭ ‬المعقول‭ ‬الدرجة‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الشكوك‭.‬

وعندما‭ ‬اتصلت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بالمقربين‭ ‬من‭ ‬ابن‭ ‬الـ25‭ ‬عاما،‭ ‬قالوا‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬علم‭ ‬لهم‭ ‬بشكوى‭ ‬قانونية‭ ‬قدمت‭ ‬ضده‭.‬