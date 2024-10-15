الإمارات تخسر أمام أوزبكستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
طشقند (أوزبكستان) - (أ ف ب): واصلت الإمارات المنقوصة هدر النقاط بعدما فشلت في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليا عقب خسارتها أمام مضيفتها أوزبكستان 0-1 أمس الثلاثاء في طشقند، وذلك ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في الدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وسجل أوتابيك شوكوروف (76 من ركلة جزاء) هدف أوزبكستان.
وعززت أوزبكستان صدارتها للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط وبفارق ثلاث عن إيران التي تلعب لاحقا مع قطر في دبي.
وتجمد رصيد الإمارات التي كانت خسرت أمام إيران وتعادلت مع كوريا الشمالية في آخر مباراتين عند 4 نقاط في المركز الثالث مؤقتا.
كانت الإمارات الساعية للعودة إلى سكة الانتصارات الأخطر مع بداية المباراة، عندما أخطأ لاعب أوزبكستان حسن الدين عليكولوف في تشتيت الكرة ليخطفها يحيى الغساني وينفرد لكنه سدد إلى جانب القائم .(13)
وبعد خطأ دفاعي ثانٍ من أصحاب الأرض، تسلم حارب عبدالله الكرة وسدد كرة خادعة لكنها علت العارضة .(48)
واستعادت أوزبكستان المبادرة الهجومية، فمرر جلال الدين مشاريبوف كرة متقنة إلى عزيز بيك تورغوناييف سددها إلى جانب القائم (58).
وتعرضت الإمارات لضربة قوية بعد طرد لاعب وسطها عبدالله حمد للخشونة الزائدة على شيروزد نصرولاييف .(66)
وهيمنت أوزبكستان بشكل كامل مستفيدة من النقص العددي في صفوف الضيوف، فسدد مشاريبوف ركلة حرة صدها حارس مرمى الإمارات خالد عيسى .(68)
وفي المجموعة ذاتها، فازت قيرغيزستان على مضيفتها كوريا الشمالية بهدف كريستيان بروزمان .(11)
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