الإمارات تخسر أمام أوزبكستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طشقند‭ (‬أوزبكستان‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصلت‭ ‬الإمارات‭ ‬المنقوصة‭ ‬هدر‭ ‬النقاط‭ ‬بعدما‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬للمباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬عقب‭ ‬خسارتها‭ ‬أمام‭ ‬مضيفتها‭ ‬أوزبكستان‭ ‬0‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬طشقند،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬والحاسم‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭. ‬وسجل‭ ‬أوتابيك‭ ‬شوكوروف‭ (‬76‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬هدف‭ ‬أوزبكستان‭.‬

وعززت‭ ‬أوزبكستان‭ ‬صدارتها‭ ‬للمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬عن‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬لاحقا‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬خسرت‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬وتعادلت‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مؤقتا‭.‬

كانت‭ ‬الإمارات‭ ‬الساعية‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬الأخطر‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬المباراة،‭ ‬عندما‭ ‬أخطأ‭ ‬لاعب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬حسن‭ ‬الدين‭ ‬عليكولوف‭ ‬في‭ ‬تشتيت‭ ‬الكرة‭ ‬ليخطفها‭ ‬يحيى‭ ‬الغساني‭ ‬وينفرد‭ ‬لكنه‭ ‬سدد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القائم‭ .(‬13‭) ‬

وبعد‭ ‬خطأ‭ ‬دفاعي‭ ‬ثانٍ‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض،‭ ‬تسلم‭ ‬حارب‭ ‬عبدالله‭ ‬الكرة‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬خادعة‭ ‬لكنها‭ ‬علت‭ ‬العارضة‭ .(‬48‭) ‬

واستعادت‭ ‬أوزبكستان‭ ‬المبادرة‭ ‬الهجومية،‭ ‬فمرر‭ ‬جلال‭ ‬الدين‭ ‬مشاريبوف‭ ‬كرة‭ ‬متقنة‭ ‬إلى‭ ‬عزيز‭ ‬بيك‭ ‬تورغوناييف‭ ‬سددها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القائم‭ (‬58‭). ‬

وتعرضت‭ ‬الإمارات‭ ‬لضربة‭ ‬قوية‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬لاعب‭ ‬وسطها‭ ‬عبدالله‭ ‬حمد‭ ‬للخشونة‭ ‬الزائدة‭ ‬على‭ ‬شيروزد‭ ‬نصرولاييف‭ .(‬66‭) ‬

وهيمنت‭ ‬أوزبكستان‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬النقص‭ ‬العددي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الضيوف،‭ ‬فسدد‭ ‬مشاريبوف‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬صدها‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الإمارات‭ ‬خالد‭ ‬عيسى‭ .(‬68‭)

‬وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬فازت‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬على‭ ‬مضيفتها‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بهدف‭ ‬كريستيان‭ ‬بروزمان‭ .(‬11‭) ‬

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