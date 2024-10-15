الأردن يفوز على عمان وفلسطين تعادل الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عمان(د ب أ) قاد يزن النعيمات مهاجم العربي القطري، منتخب الأردن لفوز كبير على ضيفه المنتخب العماني 4 /صفر يوم أمس في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها اقتنص المنتخب الفلسطيني تعادلا
مثيرا من نظيره الكويتي 2/2.
ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة بعشر نقاط ويقتسم منتخبا الأردن والعراق الوصافة بسبع نقاط مقابل ثلاث نقاط للكويت وعمان ونقطتين لفلسطين في قاع الترتيب.
وعلى استاد عمان الدولي، أنهى المنتخب الأردني الشوط الأول متقدما بهدف سجله يزن النعيمات في الدقيقة .26
وفي الشوط الثاني سجل علي علوان الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 49 ثم عاد النعيمات وسجل الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 54 ثم أحرز علوان الهدف الثاني له والرابع للنشامى قبل ثلاث دقائق من النهاية.
وعلى استاد جاسم بن حمد بنادي السد، تقدم يوسف ناصر السلمان بهدف للأزرق الكويتي من ضربة جزاء في الدقيقة 31 لكن وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري أدرك التعادل للفدائي الفلسطيني من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 41K ولعب منتخب فلسطين بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 لطرد كاميلو سالدانا.
واستغل المنتخب الكويتي النقص العددي في صفوف خصمه وسجل يوسف ناصر السلمان الهدف الثاني له ولبلاده قبل تسع دقائق من النهاية، لكن
زيد قنبر خطف هدف التعادل القاتل لفلسطين في الوقت بدل الضائع.
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