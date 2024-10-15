الأردن يفوز على عمان وفلسطين تعادل الكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عمان‭(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) ‬قاد‭ ‬يزن‭ ‬النعيمات‭ ‬مهاجم‭ ‬العربي‭ ‬القطري،‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬لفوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬4‭ /‬صفر‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬بالمجموعة‭ ‬ذاتها‭ ‬اقتنص‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬تعادلا‭ ‬

مثيرا‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬الكويتي‭ ‬2/2‭.‬

ويتصدر‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬بعشر‭ ‬نقاط‭ ‬ويقتسم‭ ‬منتخبا‭ ‬الأردن‭ ‬والعراق‭ ‬الوصافة‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬للكويت‭ ‬وعمان‭ ‬ونقطتين‭ ‬لفلسطين‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭.‬

وعلى‭ ‬استاد‭ ‬عمان‭ ‬الدولي،‭ ‬أنهى‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬يزن‭ ‬النعيمات‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬26

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬سجل‭ ‬علي‭ ‬علوان‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬49‭ ‬ثم‭ ‬عاد‭ ‬النعيمات‭ ‬وسجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والثالث‭ ‬لبلاده‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬54‭ ‬ثم‭ ‬أحرز‭ ‬علوان‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والرابع‭ ‬للنشامى‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬النهاية‭.‬

وعلى‭ ‬استاد‭ ‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بنادي‭ ‬السد،‭ ‬تقدم‭ ‬يوسف‭ ‬ناصر‭ ‬السلمان‭ ‬بهدف‭ ‬للأزرق‭ ‬الكويتي‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬31‭ ‬لكن‭ ‬وسام‭ ‬أبو‭ ‬علي‭ ‬مهاجم‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬للفدائي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬41K‭ ‬ولعب‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬56‭ ‬لطرد‭ ‬كاميلو‭ ‬سالدانا‭.‬

واستغل‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬النقص‭ ‬العددي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬خصمه‭ ‬وسجل‭ ‬يوسف‭ ‬ناصر‭ ‬السلمان‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬ولبلاده‭ ‬قبل‭ ‬تسع‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬لكن‭

‬زيد‭ ‬قنبر‭ ‬خطف‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬القاتل‭ ‬لفلسطين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬