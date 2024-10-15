Wednesday, 16 October 2024 04:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن يفوز على عمان وفلسطين تعادل الكويت

10/15/2024 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عمان‭(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) ‬قاد‭ ‬يزن‭ ‬النعيمات‭ ‬مهاجم‭ ‬العربي‭ ‬القطري،‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬لفوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬4‭ /‬صفر‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬بالمجموعة‭ ‬ذاتها‭ ‬اقتنص‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬تعادلا‭ ‬

مثيرا‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬الكويتي‭ ‬2/2‭.‬

ويتصدر‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬بعشر‭ ‬نقاط‭ ‬ويقتسم‭ ‬منتخبا‭ ‬الأردن‭ ‬والعراق‭ ‬الوصافة‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬للكويت‭ ‬وعمان‭ ‬ونقطتين‭ ‬لفلسطين‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭.‬

وعلى‭ ‬استاد‭ ‬عمان‭ ‬الدولي،‭ ‬أنهى‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬يزن‭ ‬النعيمات‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬26

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬سجل‭ ‬علي‭ ‬علوان‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬49‭ ‬ثم‭ ‬عاد‭ ‬النعيمات‭ ‬وسجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والثالث‭ ‬لبلاده‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬54‭ ‬ثم‭ ‬أحرز‭ ‬علوان‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والرابع‭ ‬للنشامى‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬النهاية‭.‬

وعلى‭ ‬استاد‭ ‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بنادي‭ ‬السد،‭ ‬تقدم‭ ‬يوسف‭ ‬ناصر‭ ‬السلمان‭ ‬بهدف‭ ‬للأزرق‭ ‬الكويتي‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬31‭ ‬لكن‭ ‬وسام‭ ‬أبو‭ ‬علي‭ ‬مهاجم‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬للفدائي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬جزاء‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬41K‭ ‬ولعب‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬56‭ ‬لطرد‭ ‬كاميلو‭ ‬سالدانا‭.‬

واستغل‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬النقص‭ ‬العددي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬خصمه‭ ‬وسجل‭ ‬يوسف‭ ‬ناصر‭ ‬السلمان‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬ولبلاده‭ ‬قبل‭ ‬تسع‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬لكن‭
‬زيد‭ ‬قنبر‭ ‬خطف‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬القاتل‭ ‬لفلسطين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

MENAFN15102024000055011008ID1108782670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث