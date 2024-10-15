إيران تفوز على قطر وتتصدر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي (د ب أ) قلب منتخب إيران تأخره بهدف أمام نظيره القطري إلى فوز مثير 4/1 يوم أمس في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.
وعلى ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم، تقدم المعز علي عبدالله مهاجم الدحيل
بهدف للعنابي القطري في الدقيقة 17 لكن سردار آزمون مهاجم شباب الأهلي الإماراتي أدرك التعادل لإيران قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.
وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني سجل آزمون الهدف الثاني له ولبلاده، ثم أحرز محمد موهيبي الهدف الثالث في الدقيقة 66، وعاد موهيبي وسجل الهدف الثاني له والرابع لإيران في الوقت بدل الضائع.
واقتسم منتخب إيران صدارة المجموعة الأولى مع أوزبكستان برصيد عشر نقاط
لكل منهما، وتوقف رصيد قطر عند أربع نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع
الإمارات.
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