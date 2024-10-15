إيران تفوز على قطر وتتصدر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) ‬قلب‭ ‬منتخب‭ ‬إيران‭ ‬تأخره‭ ‬بهدف‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬القطري‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬مثير‭ ‬4‭/‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬مكتوم‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬تقدم‭ ‬المعز‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬مهاجم‭ ‬الدحيل‭

‬بهدف‭ ‬للعنابي‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬17‭ ‬لكن‭ ‬سردار‭ ‬آزمون‭ ‬مهاجم‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬الإماراتي‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬لإيران‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

وبعد‭ ‬مضي‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬سجل‭ ‬آزمون‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬ولبلاده،‭ ‬ثم‭ ‬أحرز‭ ‬محمد‭ ‬موهيبي‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬66،‭ ‬وعاد‭ ‬موهيبي‭ ‬وسجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والرابع‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

واقتسم‭ ‬منتخب‭ ‬إيران‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬أوزبكستان‭ ‬برصيد‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭

‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬وتوقف‭ ‬رصيد‭ ‬قطر‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭

‬الإمارات‭.‬