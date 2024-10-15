الصين تحقق انتصارها الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تشانجشو‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬سجل‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك،‭ ‬وتغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الإندونيسي‭ ‬2‭/‬1‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬اليوم‭ ‬تعادل‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الأسترالي‭ ‬1‭/‬1‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬تشانجشو،‭ ‬تقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬بهدف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬بهرام‭ ‬أبدويلي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬21‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬يونينج‭ ‬تشانج‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬قبل‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬ثم‭ ‬رد‭ ‬توم‭ ‬هاي‭ ‬بالهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬لإندونيسيا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬87‭.‬

وحصد‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬له‭ ‬لكنه‭ ‬ظل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬إندونيسيا‭ ‬صاحبة‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭.‬

وخسرت‭ ‬الصين‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬لها‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬صفر‭/ ‬7‭ ‬والسعودية‭ ‬1‭ / ‬2‭ ‬وأستراليا‭ ‬1‭ / ‬3‭ ‬فيما‭ ‬تعادلت‭ ‬إندونيسيا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬وأستراليا‭ ‬والبحرين،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تتلقى‭ ‬اليوم‭ ‬هزيمتها‭ ‬الأولى‭.‬

وتم‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ18‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحاسمة‭ ‬للتصفيات‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مجموعات،‭ ‬بحيث‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬6‭ ‬فرق‭ ‬تتنافس‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬المجزأ‭ ‬من‭ ‬مرحلتي‭ ‬ذهاب‭ ‬وإياب‭.‬

ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬منتخبين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينتقل‭ ‬المنتخبان‭ ‬الحاصلان‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خوض‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬بطاقتين‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬وبطاقة‭ ‬إلى‭ ‬الملحق‭ ‬العالمي‭.‬

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