الصين تحقق انتصارها الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تشانجشو – (د ب أ): سجل المنتخب الصيني انتصاره الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، وتغلب على ضيفه الإندونيسي 2/1 أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة.
وفي وقت سابق اليوم تعادل المنتخب الياباني مع ضيفه الأسترالي 1/1 ضمن المجموعة ذاتها.
وعلى ملعب تشانجشو، تقدم المنتخب الصيني بهدف عن طريق بهرام أبدويلي في الدقيقة 21 ثم أضاف يونينج تشانج الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، ثم رد توم هاي بالهدف الوحيد لإندونيسيا في الدقيقة 87.
وحصد منتخب الصين أول ثلاث نقاط له لكنه ظل في المركز الأخير بفارق الأهداف عن إندونيسيا صاحبة المركز قبل الأخير.
وخسرت الصين أول ثلاث مباريات لها أمام اليابان صفر/ 7 والسعودية 1 / 2 وأستراليا 1 / 3 فيما تعادلت إندونيسيا في أول ثلاث مباريات لها مع السعودية وأستراليا والبحرين، قبل ان تتلقى اليوم هزيمتها الأولى.
وتم توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة في المرحلة الحاسمة للتصفيات على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.
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