Wednesday, 16 October 2024 04:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تحقق انتصارها الأول

10/15/2024 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تشانجشو‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬سجل‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك،‭ ‬وتغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الإندونيسي‭ ‬2‭/‬1‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬اليوم‭ ‬تعادل‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الأسترالي‭ ‬1‭/‬1‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها‭.‬

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬تشانجشو،‭ ‬تقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬بهدف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬بهرام‭ ‬أبدويلي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬21‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬يونينج‭ ‬تشانج‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬قبل‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬ثم‭ ‬رد‭ ‬توم‭ ‬هاي‭ ‬بالهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬لإندونيسيا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬87‭.‬

وحصد‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬له‭ ‬لكنه‭ ‬ظل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬إندونيسيا‭ ‬صاحبة‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭.‬

وخسرت‭ ‬الصين‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬لها‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬صفر‭/ ‬7‭ ‬والسعودية‭ ‬1‭ / ‬2‭ ‬وأستراليا‭ ‬1‭ / ‬3‭ ‬فيما‭ ‬تعادلت‭ ‬إندونيسيا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬وأستراليا‭ ‬والبحرين،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تتلقى‭ ‬اليوم‭ ‬هزيمتها‭ ‬الأولى‭.‬

وتم‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ18‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحاسمة‭ ‬للتصفيات‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مجموعات،‭ ‬بحيث‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬6‭ ‬فرق‭ ‬تتنافس‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬المجزأ‭ ‬من‭ ‬مرحلتي‭ ‬ذهاب‭ ‬وإياب‭.‬

ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬منتخبين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينتقل‭ ‬المنتخبان‭ ‬الحاصلان‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خوض‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬بطاقتين‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬وبطاقة‭ ‬إلى‭ ‬الملحق‭ ‬العالمي‭.‬

‭ ‬

MENAFN15102024000055011008ID1108782668

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث