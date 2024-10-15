اليابان تقلب تأخرها وتتعادل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
سايتاما -(أ ف ب): تابعت اليابان مشوارها الجيد نحو التأهل إلى مونديال 2026 في كرة القدم، رغم تعادلها مع ضيفتها أستراليا 1-1 أمس الثلاثاء في سايتاما، ضمن الجولة الرابعة من الدور الثالث للتصفيات القارية.
ولم تنجح أستراليا بالفوز على الأراضي اليابانية حتى الآن، بيد أن هدف شوغو تانيغوتشي العكسي في الدقيقة 58، منح «سوكروز» الأمل بتحقيق نتيجة غير مسبوقة أمام 60 ألف متفرج.
لكن بهدف عكسي آخر حمل توقيع كاميرون بورغيس في الدقيقة 76، خطفت اليابان نقطة التعادل رافعة رصيدها إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة الثالثة التي تشهد لاحقا مواجهتين بين الصين وإندونيسيا في تشينغداو، والسعودية مع البحرين في جدة.
من جهته، انفرد المنتخب الأسترالي موقتا في المركز الثاني بخمس نقاط، بفارق نقطة عن كل من السعودية والبحرين. وهذه النقطة الرابعة من مبارتين بعد تعيين توني بوبوفيتش بدلا من المستقيل غراهام ارنولد الشهر الماضي عقب البداية السيئة في الدور الثالث.
دفع بوبوفيتش بالمخضرم لوك براتان (34 عاما) للمرة الأولى، فلعب في الوسط إلى جانب القائد جاكسون إيرفاين.
كان براتان أحد ستة لاعبين جلبهم بوبوفيتش إلى التشكيلة بعد الفوز على الصين 3-1 الأسبوع الماضي.
يتأهل بط ل ووصيف المجموعات الثلاث إلى المونديال، ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع امكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق عالمي.
واستهلت اليابان المباراة برصيد رائع، مع ثلاثة انتصارات وشباط نظيفة مقابل 14 هدفا بحوزتها، بيد أن الهدف العكسي أنهى رصيدها الكامل.
غاب عن تشكيلتها لاعب ليفربول الإنكليزي واتارو إندو فلعب بدلا منه هيديماسا موريتا. وأزعج تاكيفوسا
وكان الفوز الأسترالي الأخير على اليابان عام 2009 في ملبورن (2-0).
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