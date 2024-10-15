اليابان تقلب تأخرها وتتعادل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

سايتاما‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تابعت‭ ‬اليابان‭ ‬مشوارها‭ ‬الجيد‭ ‬نحو‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬رغم‭ ‬تعادلها‭ ‬مع‭ ‬ضيفتها‭ ‬أستراليا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬سايتاما،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬للتصفيات‭ ‬القارية‭.‬

ولم‭ ‬تنجح‭ ‬أستراليا‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬اليابانية‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬هدف‭ ‬شوغو‭ ‬تانيغوتشي‭ ‬العكسي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬58،‭ ‬منح‭ ‬‮«‬سوكروز‮»‬‭ ‬الأمل‭ ‬بتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬أمام‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭.‬

لكن‭ ‬بهدف‭ ‬عكسي‭ ‬آخر‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬كاميرون‭ ‬بورغيس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬76،‭ ‬خطفت‭ ‬اليابان‭ ‬نقطة‭ ‬التعادل‭ ‬رافعة‭ ‬رصيدها‭ ‬إلى‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬لاحقا‭ ‬مواجهتين‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬في‭ ‬تشينغداو،‭ ‬والسعودية‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جدة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬انفرد‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬موقتا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بخمس‭ ‬نقاط،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬والبحرين‭. ‬وهذه‭ ‬النقطة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مبارتين‭ ‬بعد‭ ‬تعيين‭ ‬توني‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المستقيل‭ ‬غراهام‭ ‬ارنولد‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬عقب‭ ‬البداية‭ ‬السيئة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭.‬

دفع‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬بالمخضرم‭ ‬لوك‭ ‬براتان‭ (‬34‭ ‬عاما‭) ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬فلعب‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القائد‭ ‬جاكسون‭ ‬إيرفاين‭.‬

كان‭ ‬براتان‭ ‬أحد‭ ‬ستة‭ ‬لاعبين‭ ‬جلبهم‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬إلى‭ ‬التشكيلة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬3‭-‬1‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

يتأهل‭ ‬بط‭ ‬ل‭ ‬ووصيف‭ ‬المجموعات‭ ‬الثلاث‭ ‬إلى‭ ‬المونديال،‭ ‬ويتوفر‭ ‬مقعدان‭ ‬آخران‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬لستة‭ ‬منتخبات‭ ‬تحتل‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬مع‭ ‬امكانية‭ ‬وصول‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬عبر‭ ‬ملحق‭ ‬عالمي‭.‬

واستهلت‭ ‬اليابان‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬رائع،‭ ‬مع‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وشباط‭ ‬نظيفة‭ ‬مقابل‭ ‬14‭ ‬هدفا‭ ‬بحوزتها،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬العكسي‭ ‬أنهى‭ ‬رصيدها‭ ‬الكامل‭.‬

غاب‭ ‬عن‭ ‬تشكيلتها‭ ‬لاعب‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬واتارو‭ ‬إندو‭ ‬فلعب‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬هيديماسا‭ ‬موريتا‭. ‬وأزعج‭ ‬تاكيفوسا‭ ‬

وكان‭ ‬الفوز‭ ‬الأسترالي‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬اليابان‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ (‬2-0‭).‬