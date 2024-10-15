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كوريا الجنوبية تفوز على العراق

10/15/2024 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يونغين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ابتعدت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬مطارديها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لتصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬ضيفها‭ ‬العراق‭ ‬3-2‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬سيول‭.‬

ورفع‭ ‬‮«‬محاربو‭ ‬تايغوك‮»‬‭ ‬رصيدهم‭ ‬إلى‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬مقابل‭ ‬7‭ ‬للعراق‭ ‬الذي‭ ‬مُني‭ ‬بخسارته‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬عينها‭ ‬الأردن‭ ‬مع‭ ‬عُمان‭ ‬في‭ ‬عمّان،‭ ‬وفلسطين‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬

وسجل‭ ‬أوه‭ ‬سي‭-‬هون‭ (‬41‭) ‬وأوه‭ ‬هيون‭-‬غيو‭ (‬74‭) ‬ولي‭ ‬جاي‭- ‬سونغ‭ (‬83‭) ‬أهداف‭ ‬كوريا،‭ ‬وأيمن‭ ‬حسين‭ (‬50‭) ‬وإبراهيم‭ ‬بايش‭ (‬90+5‭) ‬هدفي‭ ‬العراق‭.‬

وحققت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬لآسيا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬عندما‭ ‬حلت‭ ‬رابعة‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬على‭ ‬أرضها،‭ ‬فيما‭ ‬شارك‭ ‬العراق‭ ‬مرة‭ ‬يتيمة‭ ‬بتاريخه‭ ‬عام‭ ‬1986‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

وظهرت‭ ‬الأفضلية‭ ‬الكورية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬مقابل‭ ‬تراجع‭ ‬عراقي‭ ‬واللعب‭ ‬بحذر‭.‬

وصل‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬إلى‭ ‬شباك‭ ‬العراق،‭ ‬حينما‭ ‬تهادت‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬أمام‭ ‬باي‭ ‬جون‭-‬هو‭ ‬الذي‭ ‬مررها‭ ‬إلى‭ ‬أوه‭ ‬سي‭-‬هون‭ ‬سددها‭ ‬بنجاح‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬اليسرى‭ (‬41‭).‬

نشط‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬نجمه‭ ‬علي‭ ‬جاسم‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬جملة‭ ‬فنية‭ ‬جميلة‭ ‬فمرر‭ ‬إلى‭ ‬أمجد‭ ‬عطوان‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى،‭ ‬عكسها‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬مقصية‭ ‬جميلة‭ ‬سكنت‭ ‬الزاوية‭ ‬اليسرى‭ (‬50‭).‬

استعادت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬وضبط‭ ‬الإيقاع‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب،‭ ‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬عطوان‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬وحل‭ ‬حسين‭ ‬الخفاج‭ ‬بديلاً‭ ‬عنه‭ (‬65‭).‬

ونجح‭ ‬البديل‭ ‬أوه‭ ‬هيون‭-‬غو‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬الثاني‭ (‬74‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬عكس‭ ‬لي‭ ‬ميونغ‭- ‬جاي‭ ‬عرضية‭ ‬متقنة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬إلى‭ ‬لي‭ ‬جاي‭-‬سونغ‭ ‬الذي‭ ‬لعبها‭ ‬رأسية‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬عن‭ ‬مرمى‭ ‬الحارس‭ ‬المرمى‭ ‬العراقي‭ ‬جلال‭ ‬حسن‭ ‬مسجلا‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ (‬83‭).‬

حاول‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬زج‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬خيسوس‭ ‬كاساس‭ ‬بالثلاثي‭ ‬مهند‭ ‬علي‭ ‬وأحمد‭ ‬ياسين‭ ‬وحسين‭ ‬حيدر،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حينما‭ ‬ارتقى‭ ‬إبراهيم‭ ‬بايش‭ ‬فوق‭ ‬الجميع‭ ‬بعد‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬نفذها‭ ‬بإتقان‭ ‬علي‭ ‬جاسم،‭ ‬حيث‭ ‬لعبها‭ ‬برأسه‭ ‬لتسكن‭ ‬الزاوية‭ ‬اليمنى‭ (‬90+5‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيا‭ ‬لحرمان‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭.‬

ويتأهل‭ ‬بطل‭ ‬ووصيف‭ ‬المجموعات‭ ‬الثلاث‭ ‬إلى‭ ‬المونديال،‭ ‬ويتوافر‭ ‬مقعدان‭ ‬آخران‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬لستة‭ ‬منتخبات‭ ‬

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