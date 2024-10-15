رويس يؤيد تقليص عدد المباريات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يتفق‭ ‬ماركو‭ ‬رويس،‭ ‬مهاجم‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬وفريق‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬يخوضون‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يؤيد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬الدعوات‭ ‬المطالبة‭ ‬بالإضراب‭.‬

قال‭ ‬رويس‭ ‬في‭ ‬بودكاست‭ (‬تومورو‭) ‬إن‭ ‬الإضراب‭ ‬هو‭ ‬‮«‬المسار‭ ‬الخاطئ‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬اتباع‭ ‬هذا‭ ‬الطريق،‭ ‬وأنه‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬إجراء‭ ‬اتصالات‮»‬‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭.‬

أضاف‭ ‬النجم‭ ‬المخضرم،‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬الآن‭ ‬لفريق‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬جالاكسي‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬وقف‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬بالتحدث‭ ‬بصراحة‭ ‬ودفع‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬وهو‭ ‬دور‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬نقابة‭ ‬اللاعبين‭ ‬أو‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‮»‬‭.‬

وهدد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالإضراب‭ ‬مؤخرا‭ ‬واتفق‭ ‬رويس‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬لعب‭ ‬60‭ ‬أو‭ ‬70‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التعرض‭ ‬لإصابات‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬يجب‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لتجنب‭ ‬انخفاض‭ ‬جودة‭ ‬المباريات‭ ‬لأن‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليهم‭ ‬بشكل‭ ‬مفرط‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭. ‬وتقدمت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوريات‭ ‬الأوروبية‭ ‬واتحادات‭ ‬اللاعبين‭ ‬بشكوى‭ ‬رسمية،‭ ‬الاثنين،‭ ‬ضد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬لدى‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭.‬

وكشفت‭ ‬الشكوى‭ ‬أن‭ ‬فيفا‭ ‬أساء‭ ‬استخدام‭ ‬مركزه‭ ‬المهيمن‭ ‬وانتهك‭ ‬قانون‭ ‬المنافسة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بشأن‭ ‬تحديده‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭.‬

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