Wednesday, 16 October 2024 04:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رويس يؤيد تقليص عدد المباريات

10/15/2024 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يتفق‭ ‬ماركو‭ ‬رويس،‭ ‬مهاجم‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬وفريق‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬يخوضون‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يؤيد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬الدعوات‭ ‬المطالبة‭ ‬بالإضراب‭.‬

قال‭ ‬رويس‭ ‬في‭ ‬بودكاست‭ (‬تومورو‭) ‬إن‭ ‬الإضراب‭ ‬هو‭ ‬‮«‬المسار‭ ‬الخاطئ‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬اتباع‭ ‬هذا‭ ‬الطريق،‭ ‬وأنه‭ ‬‮«‬يتعين‭ ‬إجراء‭ ‬اتصالات‮»‬‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭.‬

أضاف‭ ‬النجم‭ ‬المخضرم،‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬الآن‭ ‬لفريق‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬جالاكسي‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬وقف‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬بالتحدث‭ ‬بصراحة‭ ‬ودفع‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬وهو‭ ‬دور‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬نقابة‭ ‬اللاعبين‭ ‬أو‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‮»‬‭.‬

وهدد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالإضراب‭ ‬مؤخرا‭ ‬واتفق‭ ‬رويس‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬لعب‭ ‬60‭ ‬أو‭ ‬70‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التعرض‭ ‬لإصابات‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬يجب‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لتجنب‭ ‬انخفاض‭ ‬جودة‭ ‬المباريات‭ ‬لأن‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليهم‭ ‬بشكل‭ ‬مفرط‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭. ‬وتقدمت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوريات‭ ‬الأوروبية‭ ‬واتحادات‭ ‬اللاعبين‭ ‬بشكوى‭ ‬رسمية،‭ ‬الاثنين،‭ ‬ضد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬لدى‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭.‬

وكشفت‭ ‬الشكوى‭ ‬أن‭ ‬فيفا‭ ‬أساء‭ ‬استخدام‭ ‬مركزه‭ ‬المهيمن‭ ‬وانتهك‭ ‬قانون‭ ‬المنافسة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بشأن‭ ‬تحديده‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭.‬

MENAFN15102024000055011008ID1108782665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث