رويس يؤيد تقليص عدد المباريات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): يتفق ماركو رويس، مهاجم منتخب ألمانيا وفريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق على أن لاعبي كرة القدم يخوضون الكثير من المباريات في الوقت الحالي، لكنه لا يؤيد في الوقت ذاته الدعوات المطالبة بالإضراب.
قال رويس في بودكاست (تومورو) إن الإضراب هو «المسار الخاطئ» مشيرا إلى أنه لا ينبغي اتباع هذا الطريق، وأنه «يتعين إجراء اتصالات» في غضون الأسابيع المقبلة.
أضاف النجم المخضرم، الذي يلعب الآن لفريق لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي «لا يمكنك وقف ذلك إلا بالتحدث بصراحة ودفع الأمور إلى الأمام وهو دور من الممكن أن تقوم به نقابة اللاعبين أو شيء من هذا القبيل».
وهدد العديد من اللاعبين بالإضراب مؤخرا واتفق رويس على أنه «من المستحيل لعب 60 أو 70 مباراة من دون التعرض لإصابات» وأنه يجب الاستماع إلى اللاعبين، لتجنب انخفاض جودة المباريات لأن اللاعبين الذين يتم الاعتماد عليهم بشكل مفرط لا يمكنهم تقديم أفضل ما لديهم. وتقدمت رابطة الدوريات الأوروبية واتحادات اللاعبين بشكوى رسمية، الاثنين، ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لدى المفوضية الأوروبية.
وكشفت الشكوى أن فيفا أساء استخدام مركزه المهيمن وانتهك قانون المنافسة المنصوص عليه في الاتحاد الأوروبي بشأن تحديده جدول المباريات الدولية.
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