فيرتز يتعرض لإصابة في كاحل القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميونخ - (د ب أ): يترقب فريق باير ليفركوزن، حامل لقب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عودة لاعبه الأساسي فلوريان فيرتز إلى الملاعب بعد تعرضه لإصابة في الكاحل أثناء وجوده مع منتخب بلاده.
واضطر فيرتز للخروج من الملعب في الشوط الأول من مباراة ألمانيا ضد ضيفتها هولندا، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 1 / صفر الاثنين، ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وصرح يوليان ناغلسمان، مدرب المنتخب الألماني، بأن فيرتز تعرض لإصابة في كاحل القدم، حيث قال «آمل ألا تكون الإصابة خطيرة». ويستعد ليفركوزن لملاقاة ضيفه آينتراخت فرانكفورت، الذي يقدم انطلاقة رائعة في مسيرته بالدوري الألماني هذا الموسم، يوم السبت القادم، بالمسابقة المحلية، قبل أن يحل ضيفا على ستاد بريست الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا بعدها بأربعة أيام.
MENAFN15102024000055011008ID1108782664
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.