فيرتز يتعرض لإصابة في كاحل القدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يترقب‭ ‬فريق‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليجا‭) ‬عودة‭ ‬لاعبه‭ ‬الأساسي‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتز‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬أثناء‭ ‬وجوده‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭.‬

واضطر‭ ‬فيرتز‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬ألمانيا‭ ‬ضد‭ ‬ضيفتها‭ ‬هولندا،‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬1‭ / ‬صفر‭ ‬الاثنين،‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وصرح‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان،‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬بأن‭ ‬فيرتز‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬كاحل‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬الإصابة‭ ‬خطيرة‮»‬‭. ‬ويستعد‭ ‬ليفركوزن‭ ‬لملاقاة‭ ‬ضيفه‭ ‬آينتراخت‭ ‬فرانكفورت،‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬انطلاقة‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القادم،‭ ‬بالمسابقة‭ ‬المحلية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬بريست‭ ‬الفرنسي‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بعدها‭ ‬بأربعة‭ ‬أيام‭. ‬



