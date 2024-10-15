ناغلسمان: مستوى باومان أفضل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميونخ - (د ب أ): قال يوليان ناغلسمان، مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، إن أوليفر باومان يتفوق قليلا على ألكسندر نوبل في صراعهما على حراسة عرين الفريق في غياب مارك أندريه تير شتيجن المصاب.
وسجل نوبل، حارس مرمى شتوتجارت الألماني، ظهوره الأول مع المنتخب الألماني خلال فوز الفريق 2/1 على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك يوم الجمعة الماضي ببطولة دوري الأمم الأوروبية، كما شارك باومان، حارس هوفنهايم الألماني، لأول مرة مع منتخب (الماكينات) خلال فوز الفريق 1/صفر على ضيفه منتخب هولندا الاثنين.
وصرح ناغلسمان بأنه سعيد بانخفاض الضغط الآن بعد أن قدم كلا الحارسين أداء جيدا ليعوضا غياب تير شتيجن، الذي سيبتعد عن الملاعب عدة أشهر بسبب تعرضه لإصابة خطرة في الركبة.
وكان ظهور باومان الأول أكثر إثارة للإعجاب ولا سيما بعدما تصدى لتسديدة رائعة من دونيل مالين في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة أمام هولندا ليحافظ على فوز ألمانيا.
ومنح ناغلسمان باومان أعلى الدرجات، حيث أشاد بالأداء اللافت الذي قدمه.
أكد ناغلسمان: «أولي أفضل نسبيا من أليكس هذا الموسم، لكنني لست عرافا، ولا أعرف كيف سيستمر أداؤهما في الأسابيع المقبلة».
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