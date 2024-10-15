ناغلسمان: مستوى باومان أفضل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان،‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إن‭ ‬أوليفر‭ ‬باومان‭ ‬يتفوق‭ ‬قليلا‭ ‬على‭ ‬ألكسندر‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬صراعهما‭ ‬على‭ ‬حراسة‭ ‬عرين‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬مارك‭ ‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيجن‭ ‬المصاب‭.‬

وسجل‭ ‬نوبل،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬شتوتجارت‭ ‬الألماني،‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬2‭/‬1‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬باومان،‭ ‬حارس‭ ‬هوفنهايم‭ ‬الألماني،‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ (‬الماكينات‭) ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬1‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬هولندا‭ ‬الاثنين‭.‬

وصرح‭ ‬ناغلسمان‭ ‬بأنه‭ ‬سعيد‭ ‬بانخفاض‭ ‬الضغط‭ ‬الآن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدم‭ ‬كلا‭ ‬الحارسين‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬ليعوضا‭ ‬غياب‭ ‬تير‭ ‬شتيجن،‭ ‬الذي‭ ‬سيبتعد‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬بسبب‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭.‬

وكان‭ ‬ظهور‭ ‬باومان‭ ‬الأول‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للإعجاب‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بعدما‭ ‬تصدى‭ ‬لتسديدة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬دونيل‭ ‬مالين‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬هولندا‭ ‬ليحافظ‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬ألمانيا‭.‬

ومنح‭ ‬ناغلسمان‭ ‬باومان‭ ‬أعلى‭ ‬الدرجات،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬بالأداء‭ ‬اللافت‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭.‬

أكد‭ ‬ناغلسمان‭: ‬‮«‬أولي‭ ‬أفضل‭ ‬نسبيا‭ ‬من‭ ‬أليكس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لكنني‭ ‬لست‭ ‬عرافا،‭ ‬ولا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬سيستمر‭ ‬أداؤهما‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬















