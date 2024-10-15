كومان غير راضٍ عن الظهور الباهت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أمستردام‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعتقد‭ ‬رونالد‭ ‬كومان،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬هولندا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭ ‬عقب‭ ‬هزيمته‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭.‬

وخسر‭ ‬المنتخب‭ ‬الهولندي‭ ‬صفر‭/‬1‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الألماني،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬بالمسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬ليفشل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬للمباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬ويتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

ويبتعد‭ ‬منتخب‭ ‬هولندا‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬كاملة‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ (‬المتصدر‭) ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬الصعود‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية،‭ ‬فيما‭ ‬يتفوق‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬المجري،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬المتساوي‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الرصيد،‭ ‬بينما‭ ‬يقبع‭ ‬منتخب‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬بنقطة‭ ‬وحيدة،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬جولتين‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة،‭ ‬التي‭ ‬يتأهل‭ ‬متصدرها‭ ‬ووصيفه‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وتقمص‭ ‬جيمي‭ ‬ليولينج‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬أليانز‭ ‬أرينا‭) ‬بمدينة‭ ‬ميونخ‭ ‬الألمانية،‭ ‬عقب‭ ‬تسجيله‭ ‬هدف‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬64،‭ ‬ليحتفل‭ ‬بمشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬وجه‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ظهر‭ ‬المنتخب‭ ‬الهولندي‭ ‬بشكل‭ ‬باهت‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬حيث‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬تهديد‭ ‬مرمى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬سوى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬دونيل‭ ‬مالين‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬89

وتمكن‭ ‬منتخب‭ ‬هولندا‭ ‬من‭ ‬لمس‭ ‬الكرة‭ ‬8‭ ‬مرات‭ ‬فقط‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬جزاء‭ ‬المنافس‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬26‭ ‬مرة‭ ‬لألمانيا،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬عند‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية‭.‬

وصرح‭ ‬كومان‭ ‬للصحفيين‭ ‬عقب‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬رجعت‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اللازم،‭ ‬فإنك‭ ‬تجلب‭ ‬الأزمات‭ ‬والمشاكل‭ ‬لنفسك‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬كومان،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلها‭ ‬الموقع‭ ‬الإليكتروني‭ ‬لبي‭ ‬إن‭ ‬سبورتس‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الإنجليزية‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬فشلنا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الجوانب،‭ ‬وربما‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬لست‭ ‬راضيا‭ ‬عن‭ ‬أدائنا‭. ‬كان‭ ‬الألمان‭ ‬أفضل‭ ‬وأسرع‭ ‬وأقوى‭ ‬بدنيا‭. ‬لقد‭ ‬خلقوا‭ ‬فرصا‭ ‬أكثر‭ ‬للتسجيل‮»‬‭.‬

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