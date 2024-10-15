غاغو يعود إلى بوكا جونيورز مدربا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بوينوس‭ ‬ايرس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬السابق‭ ‬فرناندو‭ ‬غاغو‭ ‬إلى‭ ‬بوكا‭ ‬جونيورز‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوانه‭ ‬لاعبا‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬وبدأ‭ ‬معه‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية‭ ‬مدربا‭ ‬خلفا‭ ‬لدييغو‭ ‬مارتينيس‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬بوينوس‭ ‬أيرس‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬النجم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬خوان‭ ‬رومان‭ ‬ريكيلمي‭: ‬‮«‬يعلم‭ ‬فرناندو‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬جدا‭ ‬بوجوده‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

ويغادر‭ ‬ابن‭ ‬الـ38‭ ‬عاما‭ ‬الدوري‭ ‬المكسيكي‭ ‬حيث‭ ‬تولى‭ ‬تدريب‭ ‬غوادالاخارا‭ ‬منذ‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬بين‭ ‬1991‭ ‬و2004‭ ‬وخاض‭ ‬معه‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬الاحترافي‭ ‬من‭ ‬2004‭ ‬حتى‭ ‬2006،‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬حيث‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬من‭ ‬2007‭ ‬حتى‭ ‬2012‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬تخللتها‭ ‬إعارته‭ ‬لروما‭ ‬الإيطالي‭.‬

توج‭ ‬غاغو‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬مرتين‭ ‬وبكل‭ ‬من‭ ‬الكأس‭ ‬والكأس‭ ‬السوبر‭ ‬مرة،‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬المنافس‭ ‬المحلي‭ ‬فالنسيا‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بوكا‭ ‬جونيورز‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬من‭ ‬2013‭ ‬حتى‭ ‬2019،‭ ‬محرزا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬مَرَّ‭ ‬خلالها‭ ‬بفيليز‭ ‬سارسفيلد‭ ‬أيضا،‭ ‬أولا‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ (‬2013‭) ‬ثم‭ ‬بعقد‭ ‬لموسم‭ ‬أنهى‭ ‬به‭ ‬مشواره‭ ‬كلاعب‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وسيحل‭ ‬غاغو‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬التدريبية‭ ‬الرابعة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬دييغو‭ ‬مارتينيس‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬معدودة‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬مخيب‭ ‬حيث‭ ‬حل‭ ‬بوكا‭ ‬سابعا‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬2023‭ ‬ثم‭ ‬اكتفى‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بستة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2024،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭.‬







