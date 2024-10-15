Wednesday, 16 October 2024 04:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غاغو يعود إلى بوكا جونيورز مدربا

10/15/2024 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بوينوس‭ ‬ايرس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬السابق‭ ‬فرناندو‭ ‬غاغو‭ ‬إلى‭ ‬بوكا‭ ‬جونيورز‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوانه‭ ‬لاعبا‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬وبدأ‭ ‬معه‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية‭ ‬مدربا‭ ‬خلفا‭ ‬لدييغو‭ ‬مارتينيس‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬بوينوس‭ ‬أيرس‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬النجم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬خوان‭ ‬رومان‭ ‬ريكيلمي‭: ‬‮«‬يعلم‭ ‬فرناندو‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬جدا‭ ‬بوجوده‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

ويغادر‭ ‬ابن‭ ‬الـ38‭ ‬عاما‭ ‬الدوري‭ ‬المكسيكي‭ ‬حيث‭ ‬تولى‭ ‬تدريب‭ ‬غوادالاخارا‭ ‬منذ‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬بين‭ ‬1991‭ ‬و2004‭ ‬وخاض‭ ‬معه‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬الاحترافي‭ ‬من‭ ‬2004‭ ‬حتى‭ ‬2006،‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬حيث‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬من‭ ‬2007‭ ‬حتى‭ ‬2012‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬تخللتها‭ ‬إعارته‭ ‬لروما‭ ‬الإيطالي‭.‬

توج‭ ‬غاغو‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬مرتين‭ ‬وبكل‭ ‬من‭ ‬الكأس‭ ‬والكأس‭ ‬السوبر‭ ‬مرة،‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬المنافس‭ ‬المحلي‭ ‬فالنسيا‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بوكا‭ ‬جونيورز‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬من‭ ‬2013‭ ‬حتى‭ ‬2019،‭ ‬محرزا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬مَرَّ‭ ‬خلالها‭ ‬بفيليز‭ ‬سارسفيلد‭ ‬أيضا،‭ ‬أولا‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ (‬2013‭) ‬ثم‭ ‬بعقد‭ ‬لموسم‭ ‬أنهى‭ ‬به‭ ‬مشواره‭ ‬كلاعب‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وسيحل‭ ‬غاغو‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬التدريبية‭ ‬الرابعة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬دييغو‭ ‬مارتينيس‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬معدودة‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬مخيب‭ ‬حيث‭ ‬حل‭ ‬بوكا‭ ‬سابعا‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬2023‭ ‬ثم‭ ‬اكتفى‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بستة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2024،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭.‬



MENAFN15102024000055011008ID1108782661

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث