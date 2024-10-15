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خفض ((تكاليف))

10/15/2024 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أنهت‭ ‬شركة‭ ‬إينيوس،‭ ‬أحد‭ ‬ملاك‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬عقد‭ ‬المدرب‭ ‬التاريخي‭ ‬السير‭ ‬أليكس‭ ‬فيرغوسون‭ ‬كسفير‭ ‬عالمي‭ ‬للنادي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬لخفض‭ ‬التكاليف،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كشف‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬أثلتيك‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وعمل‭ ‬فيرغوسون‭ (‬82‭ ‬عاما‭) ‬كسفير‭ ‬ومدير‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬تاريخ‭ ‬تنحيه‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭ ‬أثر‭ ‬مشوار‭ ‬رائع‭ ‬كمدرب‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬26‭ ‬عاما‭.‬

يُعد‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬أفضل‭ ‬وأشهر‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭. ‬قاده‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬13‭ ‬مرة‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬1999‭ ‬و2008‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الوصافة‭ ‬مرتين‭. ‬حصد‭ ‬مع‭ ‬يونايتد‭ ‬38‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬لافت‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭.‬

والوصف‭ ‬الرسمي‭ ‬الوحيد‭ ‬لخدمات‭ ‬فيرغوسون‭ ‬كسفير‭ ‬للنادي‭ ‬يمكن‭ ‬رؤيته‭ ‬في‭ ‬حساباته‭ ‬لعام‭ ‬2014‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬يونايتد‭ ‬إن‭ ‬فيرغوسون‭ ‬وقع‭ ‬اتفاقا‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2013‭ ‬يصبح‭ ‬بموجبه‭ ‬سفيرا‭ ‬عالميا‭ ‬مقابل‭ ‬راتب‭ ‬سنوي‭ ‬بقيمة‭ ‬2‭.‬13‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬2.82‭ ‬مليوني‭ ‬دولار‭) ‬وهو‭ ‬ترتيب‭ ‬استمر‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬

واتخذت‭ ‬إينيوس‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬السير‭ ‬جيم‭ ‬راتكليف‭ ‬تدابير‭ ‬لخفض‭ ‬التكاليف‭ ‬منذ‭ ‬استحواذها‭ ‬عمليات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬،‭ ‬أثر‭ ‬شراء‭ ‬27‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬غلايزر‭ ‬الأميركية‭.‬

واتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬فسخ‭ ‬العقد‭ ‬بطريقة‭ ‬ودية،‭ ‬حيث‭ ‬يبقى‭ ‬فيرغوسون‭ ‬مديرا‭ ‬غير‭ ‬تنفيذي‭ ‬في‭ ‬النادي‭.‬

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