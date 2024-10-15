فندق الخليج يتعاقد مع حلبة البحرين الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
وقع فندق الخليج البحرين اتفاقية مع حلبة البحرين الدولية مدة ثلاث سنوات لتقديم خدمات الضيافة الفاخرة والتموين خلال الفعاليات الكبرى التي تستضيفها الحلبة، بما في ذلك السباقات الدولية الكبرى. وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدًا لالتزام الجهتين بتوفير خدمات ضيافة متميزة وتجارب استثنائية ترتقي لمستوى الفعاليات الرياضية الدولية.
وبموجب الاتفاقية التي تمتد ثلاث سنوات سيتولى فندق الخليج تقديم مجموعة واسعة من خيارات التموين والضيافة، أبرزها الضيافة المخصصة للشركات خلال الفعاليات، والتموين اليومي للموظفين، فضلا عن خدمات الضيافة أثناء السباقات الدولية الكبرى التي تُقام في الحلبة.
من جانبه صرح الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية: «يسعدنا العمل مع فندق الخليج لتقديم ضيافة استثنائية في حلبة البحرين الدولية، حيث تتطلب الفعاليات والتجارب التي نقدمها ما لا يقل عن أعلى جودة من خدمات التموين لضيوفنا، ونحن على ثقة من أن هذا هو ما سيقدمه فندق الخليج، ونتطلع إلى العمل معًا لتقديم أفضل مستوى من الضيافة لضيوفنا على مدار العام».
يشتهر فريق الضيافة والتموين في فندق الخليج بخبرته في تقديم الطعام الفاخر، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الأطباق عالية الجودة المصنوعة من مكونات عضوية طازجة.
ومن أهم ما يميز تجربة الطعام في فندق الخليج هو التنوع الفريد في الأطباق المقدمة من مطابخ الفندق المحلية والعالمية. يقدم الفندق باقة غنية من الأطباق، تشمل المأكولات اليابانية الشهيرة في مطعم «ساتو»، والأطباق الصينية الأصيلة من «تشاينا جاردن»، والنكهات البحرينية العصرية التي تمزج فيها الشيف تالا بشمي بين الأصالة والحداثة في «فيوجنز»، بالإضافة إلى المأكولات الإيرانية الفاخرة في «تخت جمشيد»، والإيطالية المميزة من «لابيرغولا»، والهندية الأصيلة في «راسوي»، والمكسيكية في «مارغريتا مكسيكانا». كما يقدم مطعم «زحلة» المأكولات اللبنانية، و«رويال تاي» الأطباق التايلاندية. هذا التنوع يضمن تلبية كافة أذواق الضيوف، ما يعزز تجربة الضيافة ويرتقي بها إلى مستويات غير مسبوقة من الجودة والابتكار.
وبموجب الاتفاقية سيقدم فندق الخليج أيضًا بوفيهات عالمية متنوعة، وضيافة حصرية لكبار الشخصيات، وتجارب طهي مخصصة للمناسبات الخاصة، ما يعكس قدرته على الجمع بين الفخامة والابتكار في كل جانب من جوانب الضيافة.
وفي هذا السياق، صرح أحمد جناحي الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج: «نحن فخورون بهذه الاتفاقية مع حلبة البحرين الدولية التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتنا كرواد في مجال الضيافة. نلتزم بتقديم خدمات الضيافة والتموين ترتقي إلى أعلى معايير الجودة، وتلبي توقعات ضيوفنا الكرام في الفعاليات الرياضية الكبرى».
وأضاف جناحي: «يعد قسم التموين والضيافة في فندق الخليج من أفضل الأقسام في المنطقة، بفضل الخبرة الطويلة والاحترافية العالية التي يتمتع بها فريق العمل، ما يمكننا من تلبية احتياجات الضيوف المحليين والدوليين على حد سواء، وتقديم خدمات ضيافة لا مثيل لها».
وتعزز الاتفاقية التعاون بين فندق الخليج وحلبة البحرين الدولية، وتوسع دور الفندق في تقديم خدمات راقية تتوافق مع توقعات الضيوف والجماهير الذين يحضرون هذه الفعاليات الرياضية الكبرى.
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