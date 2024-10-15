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فندق الخليج يتعاقد مع حلبة البحرين الدولية

10/15/2024 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

وقع‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬البحرين‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الضيافة‭ ‬الفاخرة‭ ‬والتموين‭ ‬خلال‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الحلبة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لالتزام‭ ‬الجهتين‭ ‬بتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬ضيافة‭ ‬متميزة‭ ‬وتجارب‭ ‬استثنائية‭ ‬ترتقي‭ ‬لمستوى‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭.‬

وبموجب‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬سيتولى‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬التموين‭ ‬والضيافة،‭ ‬أبرزها‭ ‬الضيافة‭ ‬المخصصة‭ ‬للشركات‭ ‬خلال‭ ‬الفعاليات،‭ ‬والتموين‭ ‬اليومي‭ ‬للموظفين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬خدمات‭ ‬الضيافة‭ ‬أثناء‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تُقام‭ ‬في‭ ‬الحلبة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬صرح‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬لتقديم‭ ‬ضيافة‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬تتطلب‭ ‬الفعاليات‭ ‬والتجارب‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬أعلى‭ ‬جودة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬التموين‭ ‬لضيوفنا،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬سيقدمه‭ ‬فندق‭ ‬الخليج،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬معًا‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الضيافة‭ ‬لضيوفنا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‮»‬‭.‬

يشتهر‭ ‬فريق‭ ‬الضيافة‭ ‬والتموين‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬بخبرته‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الطعام‭ ‬الفاخر،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬مكونات‭ ‬عضوية‭ ‬طازجة‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬تجربة‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬هو‭ ‬التنوع‭ ‬الفريد‭ ‬في‭ ‬الأطباق‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬مطابخ‭ ‬الفندق‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭. ‬يقدم‭ ‬الفندق‭ ‬باقة‭ ‬غنية‭ ‬من‭ ‬الأطباق،‭ ‬تشمل‭ ‬المأكولات‭ ‬اليابانية‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬‮«‬ساتو‮»‬،‭ ‬والأطباق‭ ‬الصينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬من‭ ‬‮«‬تشاينا‭ ‬جاردن‮»‬،‭ ‬والنكهات‭ ‬البحرينية‭ ‬العصرية‭ ‬التي‭ ‬تمزج‭ ‬فيها‭ ‬الشيف‭ ‬تالا‭ ‬بشمي‭ ‬بين‭ ‬الأصالة‭ ‬والحداثة‭ ‬في‭ ‬‮«‬فيوجنز‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المأكولات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬‮«‬تخت‭ ‬جمشيد‮»‬،‭ ‬والإيطالية‭ ‬المميزة‭ ‬من‭ ‬‮«‬لابيرغولا‮»‬،‭ ‬والهندية‭ ‬الأصيلة‭ ‬في‭ ‬‮«‬راسوي‮»‬،‭ ‬والمكسيكية‭ ‬في‭ ‬‮«‬مارغريتا‭ ‬مكسيكانا‮»‬‭. ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬مطعم‭ ‬‮«‬زحلة‮»‬‭ ‬المأكولات‭ ‬اللبنانية،‭ ‬و«رويال‭ ‬تاي‮»‬‭ ‬الأطباق‭ ‬التايلاندية‭. ‬هذا‭ ‬التنوع‭ ‬يضمن‭ ‬تلبية‭ ‬كافة‭ ‬أذواق‭ ‬الضيوف،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬تجربة‭ ‬الضيافة‭ ‬ويرتقي‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬من‭ ‬الجودة‭ ‬والابتكار‭.‬

وبموجب‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سيقدم‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬أيضًا‭ ‬بوفيهات‭ ‬عالمية‭ ‬متنوعة،‭ ‬وضيافة‭ ‬حصرية‭ ‬لكبار‭ ‬الشخصيات،‭ ‬وتجارب‭ ‬طهي‭ ‬مخصصة‭ ‬للمناسبات‭ ‬الخاصة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الفخامة‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬الضيافة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬صرح‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بهذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتنا‭ ‬كرواد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الضيافة‭. ‬نلتزم‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الضيافة‭ ‬والتموين‭ ‬ترتقي‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة،‭ ‬وتلبي‭ ‬توقعات‭ ‬ضيوفنا‭ ‬الكرام‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬جناحي‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬قسم‭ ‬التموين‭ ‬والضيافة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الأقسام‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بفضل‭ ‬الخبرة‭ ‬الطويلة‭ ‬والاحترافية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬العمل،‭ ‬ما‭ ‬يمكننا‭ ‬من‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الضيوف‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ضيافة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‮»‬‭.‬

وتعزز‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬وحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬وتوسع‭ ‬دور‭ ‬الفندق‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬راقية‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬الضيوف‭ ‬والجماهير‭ ‬الذين‭ ‬يحضرون‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭.‬

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