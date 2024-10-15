اليوم.. برئاسة ((بدو)) منتخب الطائرة إلى معسكره في الدوحةاللاعبون: جاهزون.. والبطولة صعبة بأسماء المشاركين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يشد منتخبنا الوطني للكرة الطائرة برئاسة سلمان بدو عضو مجلس اتحاد الكرة الطائرة في الساعة 4.20 من مساء اليوم رحاله إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامة معسكره ضمن المرحلة التحضيرية الثانية من الاستعداد لخوض معترك منافسات البطولة العربية للمنتخبات 23 التي تستقبلها المملكة خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى 11 نوفمبر القادم.
ويضم وفد المنتخب كلا من: محمد الحايكي مشرفا والأرجنتيني إليقيتا مدربا، والوطني ياسين الميل مدربا مساعدا، والأرجنتيني خافير اجوستين تيسيرا ممرنا بدنيا، والوطنيان محمد سلمان محللا إحصائيا ومحمد رجب إخصائيا للعلاج الطبيعي، و14 لاعبا وهم: محمود حسن وحسين منصور، محمد عمر ومحمد جاسم وحسن الورقاء وهاني علي، علي إبراهيم ومحمد عنان، وناصر عنان ومحمد يعقوب ومحمود عبد الواحد وسيد هاشم عيسى، وعباس سلطان ومحمود عبد الحسين. وكان المنتخب قد أنهى مرحلة التحضير المحلي مساء يوم الإثنين الفائت بإقامة حصة تدريبية أخيرة في نادي النصر حضرها الجميع، وشملت تحركات صانعي الألعاب، والتنويع الهجومي.
وكانت المنتخبات الثمانية المشاركة قد قسمت على مجموعتين، إذ ضمت المجموعة الأولى منتخبات البحرين وعمان وتونس والعراق، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر والكويت والسعودية والأردن.
وكان الملحق الرياضي في «أخبار الخليج» حاضرا خلال التدريب الأخير ليستطلع رأي الجهاز الفني واللاعبين بشأن البطولة ومدى جاهزية الجميع.
الأرجنتيني إليقيتا
أكد الأرجنتيني إليقيتا مدرب منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بأن المنتخب وصل إلى مستوى عالٍ جدًا فيما يتعلق بما كان متوقعًا، وهذا الأمر يسعده شخصيا، ويجعلنا سعداء جدًا.
وتابع قائلا: نأمل الاستفادة من كل ما قيل في النقطة السابقة في المباريات الإعدادية لافتا إلى أن البطولة ستكون صعبة للغاية بحسب وصفه، وستكون في ظل ضغط كبير منا ومن جميع المشاركين بدون استثناء، نظرا لأننا محليون ونلعب على أرضنا وثانياً لأننا مثل كل مسابقة نعلم أن الجميع يريد الفوز ولا أحد يأتي للمنافسة فقط.
ويرى إليقيتا بأن إقامة البطولة على أرض المنتخب يمثل جانبين إيجابي وسلبي، الإيجابي ماذا يعني أن يتمكن الاتحاد والكرة الطائرة والدولة من تنظيم هذا النوع من المنافسة والفوز بها السلبي عدم القدرة على تحقيق النتائج المتوقعة.
وأضاف: على كل حال نحن سعداء جداً باللاعبين وما يحيط بنا، أنا أؤمن وأثق تماماً في العمل الجماعي وكيف ننفذه خلال هذه الفترة، وأتمنى أن يحالفهم الحظ والله معنا.
ناصر عنان
وقال كابتن المنتخب ناصر عنان ضارب مركز 4 بدون شك البطولة صعبة، وصعوبتها لا تكمن في قلة المنتخبات المشاركة بقدر أسمائها، وهناك أكثر من منتخب تسبقه سمعته وإنجازاته، ويرى أن وجود المنتخب التونسي من شأنه يعطي أجواء البطولة قوة تنافسية، إذا ما أخذ بعين الاعتبار أنه حاليا أي المنتخب التونسي المصنف رقم 20 على المستوى العالمي.
وعن جاهزيته وزملائه اللاعبين قال عنان: نحن جاهزون ومستعدون، وننتظر المرحلة الثانية من الإعداد في معسكر الدوحة، وشخصيا أنا في أحسن حالاتي النفسية، وأتمنى أن نقدم الأداء ونحقق النتيجة التي ينتظرها منا الجميع.
علي إبراهيم
ويرى علي إبراهيم لاعب مركز 2 أن البطولة قوية عطفا على الأسماء الموجودة وفي مقدمتهم المنتخبان التونسي والقطري. وقال بأن إقامة البطولة على أرض المملكة يمثل عنصر إيجابي إذ أن اللاعبين متعودون على هذه الجماهير.
وأكد علي إبراهيم بأن وجود المنتخب التونسي بدون شك يشكل عامل قوة للبطولة نظرا للقيمة الفنية والتنافسية التي يشكلها بطل أفريقيا.
ويرى بأن المنتخب سيدخل في صلب البطولة منذ المباراة الأولى أمام المنتخب العراقي، لأن الأمور التنافسية لا تقبل الانتظار.
محمد عمر
ويضم محمد عمر لاعب مركز 3 صوته لصوت زملائه ويرى بأن البطولة ليست سهلة بمكان، فهناك على الجانب منتخبات قوية ومعروفة، وعلى الجانب الآخر هناك منتخبات مجهولة وغامضة.
وقال بأن المنتخب أنهى جاهزيته المحلية، وهناك معسكر وله أهميته، لافتا أنه من إيجابيات البطولة اللعب على أرضنا رغم أن ذلك ربما يسبب لنا شيئا من الضغط، ولكن علينا أن نأخذ الأمور بإيجابية خاصة وأن جماهيرنا ستكون خلفنا، وسنبذل قصارى جهدنا.
محمود حسن
وقال صانع ألعاب المنتخب أن البطولة بدون شك قوية بناء على أسماء بعض المنتخبات التي متى حضرت بعناصرها الرئيسة خاصة أن هناك غموضا يلف بعض المنتخبات خاصة المنتخب التونسي الذي تسبقه سمعته الأفريقية والعربية.
ويرى بأن لاعبي المنتخب متعودون على مثل هذه الأجواء التنافسية وما تولده من ضغوط من خلال المنافسات المحلية الجماهيرية، واللاعبون يعرفون كيف يتفاعلون ويتكلمون مثل هذه الأجواء.
وعن جاهزية المنتخب للبطولة قال محمود حسن: نحن جاهزون ولكن تبقى أن هذه الجاهزية تحتاج إلى ترجمة واختبار عبر المباريات والتي ننتظرها خلال معسكرنا الخارجي. ويرى وجوده ضمن صفوف المنتخب يشعره بالفخر بعد استدعائه، ويؤكد أن محمود حسن لازال موجود في الساحة، إذ تشكل له هذه المشاركة السادسة منذ أول مشاركة 2002.
سيد هاشم عيسى
وقال سيد هاشم عيسى لاعب مركز 4 بأن البطولة رغم أنها تشكل له المشاركة الأولى إلا أنها موعودة بقوة المنافسة بناء على أسماء بعض المنتخبات المشاركة.
وتابع قائلا: أن المنتخب حاليا على أتم الجاهزية، وأن معسكر الدوحة في ظل المباريات التي سيخوضونها هناك سيضاعف من جاهزيتهم وانسجامهم، لافتا إلى أن خوض المنتخب البطولة على أرضه يشكل جانبا إيجابيا في ظل المساندة الجماهيرية التي يضطر اللاعبون إلى استخراج كل ما لديهم من جهود وعطاء.
محمد رجب
ولفت محمد رجب أخصائي العلاج الطبيعي إلى أنه لا توجد إصابات بين اللاعبين، وكل شيء مسيطر عليه منذ البداية، إذ كانت هناك إصابات خفيفة في بداية الأمر غير أننا تعاملنا معها في وقتها، وبات كل اللاعبين في جاهزية تامة بالتعاون مع الممرن البدني خافير أجوستين.
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