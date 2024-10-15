اليوم.. برئاسة ((بدو)) منتخب الطائرة إلى معسكره في الدوحةاللاعبون: جاهزون.. والبطولة صعبة بأسماء المشاركين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يشد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬برئاسة‭ ‬سلمان‭ ‬بدو‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬4‭.‬20‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬رحاله‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬لإقامة‭ ‬معسكره‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬التحضيرية‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الاستعداد‭ ‬لخوض‭ ‬معترك‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬23‭ ‬التي‭ ‬تستقبلها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭.‬

ويضم‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬محمد‭ ‬الحايكي‭ ‬مشرفا‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدربا،‭ ‬والوطني‭ ‬ياسين‭ ‬الميل‭ ‬مدربا‭ ‬مساعدا،‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬خافير‭ ‬اجوستين‭ ‬تيسيرا‭ ‬ممرنا‭ ‬بدنيا،‭ ‬والوطنيان‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬محللا‭ ‬إحصائيا‭ ‬ومحمد‭ ‬رجب‭ ‬إخصائيا‭ ‬للعلاج‭ ‬الطبيعي،‭ ‬و14‭ ‬لاعبا‭ ‬وهم‭: ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬وحسين‭ ‬منصور،‭ ‬محمد‭ ‬عمر‭ ‬ومحمد‭ ‬جاسم‭ ‬وحسن‭ ‬الورقاء‭ ‬وهاني‭ ‬علي،‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬ومحمد‭ ‬عنان،‭ ‬وناصر‭ ‬عنان‭ ‬ومحمد‭ ‬يعقوب‭ ‬ومحمود‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬وسيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى،‭ ‬وعباس‭ ‬سلطان‭ ‬ومحمود‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭. ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬أنهى‭ ‬مرحلة‭ ‬التحضير‭ ‬المحلي‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الفائت‭ ‬بإقامة‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬أخيرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬حضرها‭ ‬الجميع،‭ ‬وشملت‭ ‬تحركات‭ ‬صانعي‭ ‬الألعاب،‭ ‬والتنويع‭ ‬الهجومي‭.‬

وكانت‭ ‬المنتخبات‭ ‬الثمانية‭ ‬المشاركة‭ ‬قد‭ ‬قسمت‭ ‬على‭ ‬مجموعتين،‭ ‬إذ‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬منتخبات‭ ‬البحرين‭ ‬وعمان‭ ‬وتونس‭ ‬والعراق،‭ ‬بينما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منتخبات‭ ‬قطر‭ ‬والكويت‭ ‬والسعودية‭ ‬والأردن‭. ‬

وكان‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬حاضرا‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬الأخير‭ ‬ليستطلع‭ ‬رأي‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬واللاعبين‭ ‬بشأن‭ ‬البطولة‭ ‬ومدى‭ ‬جاهزية‭ ‬الجميع‭.‬





الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا

أكد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بأن‭ ‬المنتخب‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬جدًا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬متوقعًا،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يسعده‭ ‬شخصيا،‭ ‬ويجعلنا‭ ‬سعداء‭ ‬جدًا‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬نأمل‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قيل‭ ‬في‭ ‬النقطة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الإعدادية‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬بحسب‭ ‬وصفه،‭ ‬وستكون‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ضغط‭ ‬كبير‭ ‬منا‭ ‬ومن‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬بدون‭ ‬استثناء،‭ ‬نظرا‭ ‬لأننا‭ ‬محليون‭ ‬ونلعب‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬وثانياً‭ ‬لأننا‭ ‬مثل‭ ‬كل‭ ‬مسابقة‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يريد‭ ‬الفوز‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يأتي‭ ‬للمنافسة‭ ‬فقط‭.‬

ويرى‭ ‬إليقيتا‭ ‬بأن‭ ‬إقامة‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المنتخب‭ ‬يمثل‭ ‬جانبين‭ ‬إيجابي‭ ‬وسلبي،‭ ‬الإيجابي‭ ‬ماذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬والكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬والدولة‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬والفوز‭ ‬بها‭ ‬السلبي‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المتوقعة‭.‬

وأضاف‭: ‬على‭ ‬كل‭ ‬حال‭ ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬جداً‭ ‬باللاعبين‭ ‬وما‭ ‬يحيط‭ ‬بنا،‭ ‬أنا‭ ‬أؤمن‭ ‬وأثق‭ ‬تماماً‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬وكيف‭ ‬ننفذه‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يحالفهم‭ ‬الحظ‭ ‬والله‭ ‬معنا‭.‬

ناصر‭ ‬عنان

وقال‭ ‬كابتن‭ ‬المنتخب‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬ضارب‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬البطولة‭ ‬صعبة،‭ ‬وصعوبتها‭ ‬لا‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬قلة‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬بقدر‭ ‬أسمائها،‭ ‬وهناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬تسبقه‭ ‬سمعته‭ ‬وإنجازاته،‭ ‬ويرى‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬يعطي‭ ‬أجواء‭ ‬البطولة‭ ‬قوة‭ ‬تنافسية،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬أنه‭ ‬حاليا‭ ‬أي‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬المصنف‭ ‬رقم‭ ‬20‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

وعن‭ ‬جاهزيته‭ ‬وزملائه‭ ‬اللاعبين‭ ‬قال‭ ‬عنان‭: ‬نحن‭ ‬جاهزون‭ ‬ومستعدون،‭ ‬وننتظر‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الإعداد‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬الدوحة،‭ ‬وشخصيا‭ ‬أنا‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاتي‭ ‬النفسية،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬الأداء‭ ‬ونحقق‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬ينتظرها‭ ‬منا‭ ‬الجميع‭.‬

علي‭ ‬إبراهيم

ويرى‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬2‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬قوية‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬الأسماء‭ ‬الموجودة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬المنتخبان‭ ‬التونسي‭ ‬والقطري‭. ‬وقال‭ ‬بأن‭ ‬إقامة‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬يمثل‭ ‬عنصر‭ ‬إيجابي‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬متعودون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجماهير‭.‬

وأكد‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬بأن‭ ‬وجود‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬يشكل‭ ‬عامل‭ ‬قوة‭ ‬للبطولة‭ ‬نظرا‭ ‬للقيمة‭ ‬الفنية‭ ‬والتنافسية‭ ‬التي‭ ‬يشكلها‭ ‬بطل‭ ‬أفريقيا‭.‬

ويرى‭ ‬بأن‭ ‬المنتخب‭ ‬سيدخل‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي،‭ ‬لأن‭ ‬الأمور‭ ‬التنافسية‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬الانتظار‭.‬

محمد‭ ‬عمر

ويضم‭ ‬محمد‭ ‬عمر‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬صوته‭ ‬لصوت‭ ‬زملائه‭ ‬ويرى‭ ‬بأن‭ ‬البطولة‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬بمكان،‭ ‬فهناك‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬منتخبات‭ ‬قوية‭ ‬ومعروفة،‭ ‬وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬هناك‭ ‬منتخبات‭ ‬مجهولة‭ ‬وغامضة‭.‬

وقال‭ ‬بأن‭ ‬المنتخب‭ ‬أنهى‭ ‬جاهزيته‭ ‬المحلية،‭ ‬وهناك‭ ‬معسكر‭ ‬وله‭ ‬أهميته،‭ ‬لافتا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬إيجابيات‭ ‬البطولة‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ربما‭ ‬يسبب‭ ‬لنا‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬الضغط،‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نأخذ‭ ‬الأمور‭ ‬بإيجابية‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬جماهيرنا‭ ‬ستكون‭ ‬خلفنا،‭ ‬وسنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭.‬

محمود‭ ‬حسن

وقال‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬المنتخب‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬قوية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أسماء‭ ‬بعض‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬متى‭ ‬حضرت‭ ‬بعناصرها‭ ‬الرئيسة‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬غموضا‭ ‬يلف‭ ‬بعض‭ ‬المنتخبات‭ ‬خاصة‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬الذي‭ ‬تسبقه‭ ‬سمعته‭ ‬الأفريقية‭ ‬والعربية‭.‬

ويرى‭ ‬بأن‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬متعودون‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأجواء‭ ‬التنافسية‭ ‬وما‭ ‬تولده‭ ‬من‭ ‬ضغوط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنافسات‭ ‬المحلية‭ ‬الجماهيرية،‭ ‬واللاعبون‭ ‬يعرفون‭ ‬كيف‭ ‬يتفاعلون‭ ‬ويتكلمون‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأجواء‭.‬

وعن‭ ‬جاهزية‭ ‬المنتخب‭ ‬للبطولة‭ ‬قال‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭: ‬نحن‭ ‬جاهزون‭ ‬ولكن‭ ‬تبقى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجاهزية‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬ترجمة‭ ‬واختبار‭ ‬عبر‭ ‬المباريات‭ ‬والتي‭ ‬ننتظرها‭ ‬خلال‭ ‬معسكرنا‭ ‬الخارجي‭. ‬ويرى‭ ‬وجوده‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬يشعره‭ ‬بالفخر‭ ‬بعد‭ ‬استدعائه،‭ ‬ويؤكد‭ ‬أن‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬لازال‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الساحة،‭ ‬إذ‭ ‬تشكل‭ ‬له‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬السادسة‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬2002‭.‬

سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى

وقال‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬بأن‭ ‬البطولة‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬تشكل‭ ‬له‭ ‬المشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬موعودة‭ ‬بقوة‭ ‬المنافسة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أسماء‭ ‬بعض‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الجاهزية،‭ ‬وأن‭ ‬معسكر‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬سيخوضونها‭ ‬هناك‭ ‬سيضاعف‭ ‬من‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬وانسجامهم،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خوض‭ ‬المنتخب‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬يشكل‭ ‬جانبا‭ ‬إيجابيا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المساندة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬التي‭ ‬يضطر‭ ‬اللاعبون‭ ‬إلى‭ ‬استخراج‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬وعطاء‭.‬

محمد‭ ‬رجب

ولفت‭ ‬محمد‭ ‬رجب‭ ‬أخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬إصابات‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬مسيطر‭ ‬عليه‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬إصابات‭ ‬خفيفة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬أننا‭ ‬تعاملنا‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬وقتها،‭ ‬وبات‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬جاهزية‭ ‬تامة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الممرن‭ ‬البدني‭ ‬خافير‭ ‬أجوستين‭.‬