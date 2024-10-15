اللجنة الأولمبية تعقد اجتماعا لاستضافة كونجرس الاتحاد الدولي لكرة السلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكّدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، رئيسة مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ما وصلت إليه الرياضة في مملكة البحرين من مكانة متقدمة على كافة الصعد وشتى المجالات، بما في ذلك استضافة وتنظيم أعرق الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال حضورها وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة مع وفد الاتحاد الدولي لكرة السلة الذي يضم الأمين المالي Ingo Weiss ، لبحث الاستعدادات المتعلّقة باستضافة مملكة البحرين لكونجرس الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA وحفل تكريم المشاهير خلال شهر مايو من عام 2025، والذي سيقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية.
وأوضحت الصيرفي أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض حريصة على تقديم كل أوجه الدعم اللازم التي تسهم في تطوير السياحة الرياضية، وبما ينسجم ويتماشى مع أهداف وركائز استراتيجية السياحة 2022-2026، منوّهة إلى ما وصلت إليه البنية التحتية السياحية والرياضية المتطورة في مملكة البحرين.
بدوره، نقل سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لوفد الاتحاد الدولي لكرة السلة، مؤكداً أن رعاية سموه الكريمة عامل مهم ورئيس لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة، ودليل على دعم سموه المستمر للحركة الرياضية بشكل عام وكرة السلة بشكل خاص.
وأشار سموّه إلى أهمية التعاون بين اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي والبحريني، وكافة الوزارات والهيئات الحكومية لإنجاح الاستضافة، مثمناً في السياق ذاته ثقة الاتحاد الدولي، الأمر الذي يؤكّد تميز مملكة البحرين في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة، مشيراً إلى دور وزارة السياحة والهيئة العامة للرياضة في تهيئة البيئة المثالية وتقديم الدعم المتعلق بالجوانب التنظيمية والترويجية لهذا الحدث الكبير.
حضر الاجتماع د. عبدالرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وفارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية، وعلاء مدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، وعدد من أعضاء الاتحاد واللجنة المنظمة.
يذكر أن مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة السلة (الكونجرس) يضم جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 212 اتحاداً، ويتم تنظيمه كل 4 سنوات، فيما ينظم الاتحاد الدولي لكرة السلة خلال فترة السنوات الـ4، مؤتمر منتصف المدة بجانب حفل تكريم اللاعبين والمدربين الذين لعبوا أدوارًا رئيسية في المساهمة في تنمية كرة السلة عالمياً.
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