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اللجنة الأولمبية تعقد اجتماعا لاستضافة كونجرس الاتحاد الدولي لكرة السلة

10/15/2024 7:11:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكّدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الصعد‭ ‬وشتى‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬أعرق‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حضورها‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬الذي‭ ‬عقدته‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭ ‬ Ingo ‭ ‬ Weiss ،‭ ‬لبحث‭ ‬الاستعدادات‭ ‬المتعلّقة‭ ‬باستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لكونجرس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ FIBA ‭ ‬وحفل‭ ‬تكريم‭ ‬المشاهير‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الصيرفي‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬أوجه‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وبما‭ ‬ينسجم‭ ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬وركائز‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬2022‭-‬2026،‭ ‬منوّهة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬السياحية‭ ‬والرياضية‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

بدوره،‭ ‬نقل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تحيات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لوفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬سموه‭ ‬الكريمة‭ ‬عامل‭ ‬مهم‭ ‬ورئيس‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬ودليل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬المستمر‭ ‬للحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

وأشار‭ ‬سموّه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬والبحريني،‭ ‬وكافة‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬لإنجاح‭ ‬الاستضافة،‭ ‬مثمناً‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬ثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكّد‭ ‬تميز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬البيئة‭ ‬المثالية‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المتعلق‭ ‬بالجوانب‭ ‬التنظيمية‭ ‬والترويجية‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وفارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وعلاء‭ ‬مدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬واللجنة‭ ‬المنظمة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬الكونجرس‭) ‬يضم‭ ‬جميع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬212‭ ‬اتحاداً،‭ ‬ويتم‭ ‬تنظيمه‭ ‬كل‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬فيما‭ ‬ينظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬السنوات‭ ‬الـ4،‭ ‬مؤتمر‭ ‬منتصف‭ ‬المدة‭ ‬بجانب‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬الذين‭ ‬لعبوا‭ ‬أدوارًا‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬عالمياً‭.‬

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