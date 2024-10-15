لجنة البروتوكول أتمّت استعدادها لاستقبال الوفود المشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬د‭. ‬فواز‭ ‬الشروقي،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬البروتوكول‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية،‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬أنهت‭ ‬جميع‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاستقبال‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬المزمع‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬23‭ - ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬وبقية‭ ‬اللجان‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ضمان‭ ‬تيسير‭ ‬إجراءات‭ ‬استقبال‭ ‬الوفود‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاطمئنان‭ ‬على‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لإتمام‭ ‬جميع‭ ‬إجراءات‭ ‬دخول‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬واستلام‭ ‬معداتهم‭ ‬الرياضية‭ ‬استعداداً‭ ‬لنقلها‭ ‬إلى‭ ‬مقار‭ ‬سكنهم‭. ‬وأشار‭ ‬الشروقي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬تم‭ ‬تقسيمهم‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬فترات،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬توافر‭ ‬عملية‭ ‬الاستقبال‭ ‬وفقاً‭ ‬لقوائم‭ ‬الوفود‭ ‬ومواعيد‭ ‬رحلاتهم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬الذين‭ ‬خضعوا‭ ‬لدورات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬البروتوكول،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تزويدهم‭ ‬بكافة‭ ‬التعليمات‭ ‬والمعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬استقبال‭ ‬الوفود‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬والمتطوعين‭ ‬تم‭ ‬تدريبهم‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تنظيم‭ ‬استقبال‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬ستحضر‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬وختامها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المنتدى‭ ‬العلمي‭ ‬المصاحب‭. ‬ويشمل‭ ‬هذا‭ ‬التدريب‭ ‬إرشاد‭ ‬الضيوف‭ ‬إلى‭ ‬المقاعد‭ ‬المخصصة‭ ‬لهم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للبروتوكولات‭ ‬المعتمدة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬80‭ ‬اتحاداً‭ ‬رياضياً‭ ‬مدرسياً‭ ‬يمثلون‭ ‬70‭ ‬دولة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والتبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭. ‬وتم‭ ‬تجهيز‭ ‬كافة‭ ‬المرافق‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق،‭ ‬لاستضافة‭ ‬المنافسات‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬سيتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الدورة‭ ‬أيضاً‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الثقافية‭ ‬والتعليمية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬البحريني‭ ‬وتعزيز‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬المشاركين‭. ‬وسيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬ومحاضرات‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬متميزة‭ ‬للمشاركين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬سمعتها‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬الاستعدادات‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة،‭ ‬مما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬الرياضيين‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬