لجنة البروتوكول أتمّت استعدادها لاستقبال الوفود المشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد د. فواز الشروقي، رئيس لجنة البروتوكول لدورة الألعاب المدرسية الدولية، أن اللجنة أنهت جميع استعداداتها لاستقبال الوفود المشاركة في الدورة، المزمع إقامتها في الفترة 23 - 31 أكتوبر الجاري في البحرين. يأتي هذا التعاون بين اللجنة وبقية اللجان والجهات المختصة في إطار ضمان تيسير إجراءات استقبال الوفود في مطار البحرين الدولي، حيث تم الاطمئنان على الاستعدادات لإتمام جميع إجراءات دخول المشاركين إلى المملكة واستلام معداتهم الرياضية استعداداً لنقلها إلى مقار سكنهم. وأشار الشروقي إلى أن أعضاء اللجنة تم تقسيمهم للعمل على ثلاث فترات، مما يضمن توافر عملية الاستقبال وفقاً لقوائم الوفود ومواعيد رحلاتهم على مدار الساعة. كما تم الاستعانة بمجموعة من المتطوعين الذين خضعوا لدورات متخصصة في البروتوكول، حيث تم تزويدهم بكافة التعليمات والمعلومات اللازمة لتسهيل عملية استقبال الوفود.
وأضاف أن جميع الأعضاء والمتطوعين تم تدريبهم على كيفية تنظيم استقبال كبار الشخصيات التي ستحضر حفل افتتاح الدورة وختامها، بالإضافة إلى المنتدى العلمي المصاحب. ويشمل هذا التدريب إرشاد الضيوف إلى المقاعد المخصصة لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفقاً للبروتوكولات المعتمدة.
يذكر أن الدورة ستشهد مشاركة 80 اتحاداً رياضياً مدرسياً يمثلون 70 دولة، مع التركيز على تعزيز الروح الرياضية والتبادل الثقافي بين المشاركين. وتم تجهيز كافة المرافق الرياضية في مختلف المناطق، لاستضافة المنافسات.
من جانب آخر، سيتضمن برنامج الدورة أيضاً مجموعة من الفعاليات الثقافية والتعليمية التي تهدف إلى تسليط الضوء على التراث البحريني وتعزيز التفاعل بين الشباب المشاركين. وسيتم تنظيم ورش عمل ومحاضرات لرفع مستوى الوعي حول أهمية الرياضة ودورها في تعزيز القيم الإنسانية.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص البحرين على تقديم تجربة متميزة للمشاركين، وتعزيز سمعتها كوجهة رائدة في استضافة الفعاليات الدولية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستعدادات في نجاح الدورة، مما ينعكس إيجاباً على الشباب الرياضيين المشاركين من مختلف دول العالم.
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