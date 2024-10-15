Wednesday, 16 October 2024 04:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لجنة البروتوكول أتمّت استعدادها لاستقبال الوفود المشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية

10/15/2024 7:11:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬د‭. ‬فواز‭ ‬الشروقي،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬البروتوكول‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية،‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬أنهت‭ ‬جميع‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاستقبال‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬المزمع‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬23‭ - ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬وبقية‭ ‬اللجان‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ضمان‭ ‬تيسير‭ ‬إجراءات‭ ‬استقبال‭ ‬الوفود‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الاطمئنان‭ ‬على‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لإتمام‭ ‬جميع‭ ‬إجراءات‭ ‬دخول‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬واستلام‭ ‬معداتهم‭ ‬الرياضية‭ ‬استعداداً‭ ‬لنقلها‭ ‬إلى‭ ‬مقار‭ ‬سكنهم‭. ‬وأشار‭ ‬الشروقي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬تم‭ ‬تقسيمهم‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬فترات،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬توافر‭ ‬عملية‭ ‬الاستقبال‭ ‬وفقاً‭ ‬لقوائم‭ ‬الوفود‭ ‬ومواعيد‭ ‬رحلاتهم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬المتطوعين‭ ‬الذين‭ ‬خضعوا‭ ‬لدورات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬البروتوكول،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تزويدهم‭ ‬بكافة‭ ‬التعليمات‭ ‬والمعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬استقبال‭ ‬الوفود‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬والمتطوعين‭ ‬تم‭ ‬تدريبهم‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تنظيم‭ ‬استقبال‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬ستحضر‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬وختامها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المنتدى‭ ‬العلمي‭ ‬المصاحب‭. ‬ويشمل‭ ‬هذا‭ ‬التدريب‭ ‬إرشاد‭ ‬الضيوف‭ ‬إلى‭ ‬المقاعد‭ ‬المخصصة‭ ‬لهم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للبروتوكولات‭ ‬المعتمدة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬ستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬80‭ ‬اتحاداً‭ ‬رياضياً‭ ‬مدرسياً‭ ‬يمثلون‭ ‬70‭ ‬دولة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والتبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭. ‬وتم‭ ‬تجهيز‭ ‬كافة‭ ‬المرافق‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق،‭ ‬لاستضافة‭ ‬المنافسات‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬سيتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الدورة‭ ‬أيضاً‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الثقافية‭ ‬والتعليمية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬البحريني‭ ‬وتعزيز‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬المشاركين‭. ‬وسيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬ومحاضرات‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬متميزة‭ ‬للمشاركين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬سمعتها‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬الاستعدادات‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة،‭ ‬مما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬الرياضيين‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

MENAFN15102024000055011008ID1108782655

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث