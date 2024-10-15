جمالي: لجنة المواصلات تنهي استعداداتها لدورة الألعاب المدرسية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
قال د. نادر جمالي، رئيس لجنة المواصلات لدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)، إن اللجنة قد أكملت كافة استعداداتها لضمان انسيابية حركة النقل خلال الدورة، المقرر انطلاقها في 22 أكتوبر مع وصول الوفود المشاركة في الدورة.
وأوضح جمالي أن اللجنة عقدت اجتماعات تنسيقية مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة الخاصة بالنقليات التي ستدير عملية النقل بشكل عام، حيث تم تحديد مواقع المحطات بعناية، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص محطة في منطقة الجفير تضم جميع الفنادق إضافة إلى محطة أخرى في منطقة السيف سيتم تحديدها، مما يسهل على الوفود الوصول إلى أماكن إقامتهم.
وأضاف: «قمنا بوضع توقيتات دقيقة لحركة الباصات الكبيرة، لضمان توافر وسائل النقل في الأوقات المحددة، مما يسهم في تيسير التنقلات بين مواقع الفعاليات».
وأشار جمالي إلى أنه في منطقة السيف سيتم تحديد المحطة الرئيسية المرتبطة بالمنطقة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، كنقطة محورية لتسهيل حركة الباصات بالدورة، حيث ستكون هناك مسارات مخصصة لضمان انسيابية الحركة وتجنب الازدحام.
كما أكد أن الفريق العامل والمتطوعين قد اجتمعوا لتوضيح الآلية المتبعة في حركة المواصلات، حيث سيتم الاعتماد على البطاقات التعريفية للمشاركين لضمان سهولة وفعالية عملية الدخول والخروج من المحطات.
وكشف جمالي عن وجود خطة متكاملة لحركة المواصلات، تتضمن عدة نقاط رئيسية، منها تحديد مواعيد دقيقة لكل رحلة وتنظيم فرق عمل لمراقبة حركة النقل خلال الفعاليات، وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع للجنة خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على خطة حركة المواصلات العامة، ومراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بالاستعدادات.
وأضاف: «لقد تم اعتماد الاشتراطات الأساسية والضرورية للسلامة، مما يضمن سهولة استخدام هذه الخدمة للمشاركين».
وخلص جمالي بالقول: «نهدف إلى تقديم تجربة متميزة وآمنة لجميع المشاركين، بدءًا من النقل من المطار إلى الفنادق، لضمان أن تكون هذه الدورة مميزة وناجحة على كافة الأصعدة»
MENAFN15102024000055011008ID1108782653
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.