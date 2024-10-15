جمالي: لجنة المواصلات تنهي استعداداتها لدورة الألعاب المدرسية الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

قال‭ ‬د‭. ‬نادر‭ ‬جمالي،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المواصلات‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬قد‭ ‬أكملت‭ ‬كافة‭ ‬استعداداتها‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬حركة‭ ‬النقل‭ ‬خلال‭ ‬الدورة،‭ ‬المقرر‭ ‬انطلاقها‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬أكتوبر‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬

وأوضح‭ ‬جمالي‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعات‭ ‬تنسيقية‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنقليات‭ ‬التي‭ ‬ستدير‭ ‬عملية‭ ‬النقل‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬مواقع‭ ‬المحطات‭ ‬بعناية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيص‭ ‬محطة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجفير‭ ‬تضم‭ ‬جميع‭ ‬الفنادق‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السيف‭ ‬سيتم‭ ‬تحديدها،‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬الوفود‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬إقامتهم‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬قمنا‭ ‬بوضع‭ ‬توقيتات‭ ‬دقيقة‭ ‬لحركة‭ ‬الباصات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬لضمان‭ ‬توافر‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬المحددة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬التنقلات‭ ‬بين‭ ‬مواقع‭ ‬الفعاليات‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬جمالي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السيف‭ ‬سيتم‭ ‬تحديد‭ ‬المحطة‭ ‬الرئيسية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمنطقة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬كنقطة‭ ‬محورية‭ ‬لتسهيل‭ ‬حركة‭ ‬الباصات‭ ‬بالدورة،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬مسارات‭ ‬مخصصة‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬وتجنب‭ ‬الازدحام‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬العامل‭ ‬والمتطوعين‭ ‬قد‭ ‬اجتمعوا‭ ‬لتوضيح‭ ‬الآلية‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬المواصلات،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬البطاقات‭ ‬التعريفية‭ ‬للمشاركين‭ ‬لضمان‭ ‬سهولة‭ ‬وفعالية‭ ‬عملية‭ ‬الدخول‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬المحطات‭.‬

وكشف‭ ‬جمالي‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬لحركة‭ ‬المواصلات،‭ ‬تتضمن‭ ‬عدة‭ ‬نقاط‭ ‬رئيسية،‭ ‬منها‭ ‬تحديد‭ ‬مواعيد‭ ‬دقيقة‭ ‬لكل‭ ‬رحلة‭ ‬وتنظيم‭ ‬فرق‭ ‬عمل‭ ‬لمراقبة‭ ‬حركة‭ ‬النقل‭ ‬خلال‭ ‬الفعاليات،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬للجنة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬لوضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬حركة‭ ‬المواصلات‭ ‬العامة،‭ ‬ومراجعة‭ ‬كافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاستعدادات‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الأساسية‭ ‬والضرورية‭ ‬للسلامة،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬سهولة‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬للمشاركين‮»‬‭.‬

وخلص‭ ‬جمالي‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬متميزة‭ ‬وآمنة‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬النقل‭ ‬من‭ ‬المطار‭ ‬إلى‭ ‬الفنادق،‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬مميزة‭ ‬وناجحة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‮»‬