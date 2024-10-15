سوريانو: مرتاحون لاستعدادات البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عبر اجناسيو سوريانو رئيس فعاليات X 3 3 في الاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا) عن ارتياحه الكبير للاستعدادات الجارية في مملكة البحرين لاستضافة الحدث العالمي وهو جولة البحرين العالمية لمنافسات X 3 3 لكرة السلة والتي ستقام يومي 1 و2 نوفمبر على ملاعب المرفأ المالي، مشيراً إلى ثقة الاتحاد الدولي بأن نسخة هذا العام ستشهد نجاحاً كبيراً مثلما حصل في العام الماضي وهو الأول بالنسبة للبحرين في استضافة مثل هذا الحدث.
وأضاف سوريانو: «لدينا ثقة كاملة في مملكة البحرين بأنها ستنظم هذه المنافسات على أعلى مستوى نظراً للاهتمام الكبير بهذه اللعبة والتطور الهائل لكرة السلة البحرينية، بالإضافة إلى حرص القائمين على الرياضة في مملكة البحرين على استضافة الأحداث الرياضية العالمية وفق أعلى مستوى تنظيمي من أجل سمعة المملكة رياضياً، وهذا ما لمسناه منذ العام الماضي ونعرف أنه سيتكرر هذا العام أيضاً إن لم يكن أفضل».
وقال سوريانو أيضاً: «العودة إلى مملكة البحرين ومدينة المنامة بعد نجاح بطولة X 3 3 العالمية العام الماضي هو شرف كبير لنا، ونشكر سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على دعمه في إعادة بطولة X 3 3، نحن متحمسون لتزويد المشجعين في مملكة البحرين بتجربة لا تُنسى، وذلك بفضل الأداء الرائع لفريق الرفاع هذا العام والأجواء الرائعة للحدث، نهيب بالجميع انتظار التنظيم المُبهر هذا العام وانتظار نسخة عالمية مميزة على الأراضي البحرينية».
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