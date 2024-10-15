سوريانو: مرتاحون لاستعدادات البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عبر‭ ‬اجناسيو‭ ‬سوريانو‭ ‬رئيس‭ ‬فعاليات‭ ‬ X 3‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬الفيبا‭) ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬الكبير‭ ‬للاستعدادات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬وهو‭ ‬جولة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ ‬لمنافسات‭ ‬ X 3‭ ‬3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬يومي‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬بأن‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ستشهد‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬مثلما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬بالنسبة‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭.‬

وأضاف‭ ‬سوريانو‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬ثقة‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأنها‭ ‬ستنظم‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬نظراً‭ ‬للاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬بهذه‭ ‬اللعبة‭ ‬والتطور‭ ‬الهائل‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬تنظيمي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سمعة‭ ‬المملكة‭ ‬رياضياً،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لمسناه‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ونعرف‭ ‬أنه‭ ‬سيتكرر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أيضاً‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬سوريانو‭ ‬أيضاً‭: ‬‮«‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومدينة‭ ‬المنامة‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬بطولة X 3‭ ‬3‭ ‬العالمية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬هو‭ ‬شرف‭ ‬كبير‭ ‬لنا،‭ ‬ونشكر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬بطولة‭ ‬ X 3‭ ‬3،‭ ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لتزويد‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتجربة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الأداء‭ ‬الرائع‭ ‬لفريق‭ ‬الرفاع‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬والأجواء‭ ‬الرائعة‭ ‬للحدث،‭ ‬نهيب‭ ‬بالجميع‭ ‬انتظار‭ ‬التنظيم‭ ‬المُبهر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وانتظار‭ ‬نسخة‭ ‬عالمية‭ ‬مميزة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬