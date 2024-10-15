منتخبنا يخرج بنقطة من ((الجوهرة المشعة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
خرج منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بنقطة واحدة في مواجهته أمام المنتخب السعودي التي انتهت بنتيجة التعادل السلبي من دون أهداف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة بالدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية والمؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.
ورفع منتخبنا رصيده بهذه النتيجة إلى خمس نقاط، كما هو الحال بالنسبة إلى المنتخب السعودي الذي أصبح خمس نقاط أيضاً.
جاءت المباراة بسيطرة نسبية سعودية على مجريات اللقاء، ولم يقدم منتخبنا الأداء المطلوب، كما لم تسفر المواجهة عن أي فرص حقيقية من جانب منتخبنا في ما عدا محاولة واحدة في الشوط الثاني، في حين حافظ اللاعبون على تركيزهم في الجانب الدفاعي بعد أن لعب المنتخب منقوصاً منذ الدقيقة (٨٥)، إثر تعرض اللاعب سيد هاشم عيسى لإصابة اضطر على إثرها الخروج من الملعب مع استنفاد جميع تبديلات المدرب دراغان تالاييتش.
الجدير بالذكر أن حارس منتخبنا إبراهيم لطف الله تصدى لركلة جزاء في الشوط الأول نفذها اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة (٢٠).
وبدأ منتخبنا الوطني بتشكيلة مكونة من الحارس إبراهيم لطف الله، وفي قلب الدفاع الثنائي وليد الحيام وأمين بنعدي، وفي مركز الظهير الأيسر عبدالله الخلاصي، وفي جهة اليمين حمد شمسان، وفي الوسط سيد ضياء سعيد وعلي حرم، وفي الطرف الأيمن علي مدن والأيسر محمد مرهون، وفي الهجوم مهدي عبدالجبار وخلفه كميل الأسود.
ويستضيف منتخبنا الوطني في مباراته القادمة منتخب الصين يوم ١٤ نوفمبر القادم، على استاد البحرين الوطني، ضمن منافسات الجولة الخامسة.
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