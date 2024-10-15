منتخبنا يخرج بنقطة من ((الجوهرة المشعة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‮ ‬ الأربعاء ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

خرج‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أهداف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬‮«‬الجوهرة‭ ‬المشعة‮»‬‭ ‬بجدة،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالدور‭ ‬الثالث‭ ‬والحاسم‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬‮٢٠٢٦‬‭. ‬‮

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ورفع‭ ‬منتخبنا‭ ‬رصيده‭ ‬بهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬نقاط،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬أيضاً‭.‬

جاءت‭ ‬المباراة‭ ‬بسيطرة‭ ‬نسبية‭ ‬سعودية‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء،‭ ‬ولم‭ ‬يقدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأداء‭ ‬المطلوب،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تسفر‭ ‬المواجهة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬فرص‭ ‬حقيقية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬محاولة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حافظ‭ ‬اللاعبون‭ ‬على‭ ‬تركيزهم‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الدفاعي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لعب‭ ‬المنتخب‭ ‬منقوصاً‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ (‬‮٨٥‬‭)‬،‭ ‬إثر‭ ‬تعرض‭ ‬اللاعب‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى‭ ‬لإصابة‭ ‬اضطر‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬مع‭ ‬استنفاد‭ ‬جميع‭ ‬تبديلات‭ ‬المدرب‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭.‬‮

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الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حارس‭ ‬منتخبنا‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله‭ ‬تصدى‭ ‬لركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬نفذها‭ ‬اللاعب‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬‮٢٠‬‭).‬‮

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وبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بتشكيلة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬وفي‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الثنائي‭ ‬وليد‭ ‬الحيام‭ ‬وأمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬وفي‭ ‬مركز‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬وفي‭ ‬جهة‭ ‬اليمين‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬وفي‭ ‬الوسط‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد‭ ‬وعلي‭ ‬حرم،‭ ‬وفي‭ ‬الطرف‭ ‬الأيمن‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ ‬والأيسر‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬وفي‭ ‬الهجوم‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ ‬وخلفه‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭.‬

ويستضيف‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬القادمة‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬يوم‭ ‬‮١٤‬‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم،‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭.‬