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ارتقاء شهيد : الاحتلال يقتحم مدينة جنين ومخيمها

10/15/2024 7:05:23 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN/
قالت مصادر محلية في جنين ان شابا فلسطينيا استشهد مساء اليوم الثلاثاء عقب محاصرته في منزل بمخيم جنين واطلاق النار بكثافة عليه.

واعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بلاغ سلمته
لوزارة الصحة عن استشهاد الشاب كريم سامر توفيق جبارين (٢٠ عاماً) برصاص الاحتلال في جنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مساء اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة قادمة من حاجز الجلمة العسكري ومعسكر سالم، بعد اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة في مخيم جنين، ومحاصرة أحد المنازل فيه.

وأضافت أن أصوات انفجارات سمعت في المخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المُسيرة في الأجواء، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل (60 عامًا) بعيار ناري في المخيّم، وتم نقله إلى المستشفى.

وقالت المصادر
إن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية، من ضمنها جرافات، إلى المدينة ومحيط المخيم، فيما انتشر الجنود في عدد من المواقع في محيط المخيم.

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