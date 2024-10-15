ارتقاء شهيد : الاحتلال يقتحم مدينة جنين ومخيمها

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN/
قالت مصادر محلية في جنين ان شابا فلسطينيا استشهد مساء اليوم الثلاثاء عقب محاصرته في منزل بمخيم جنين واطلاق النار بكثافة عليه.
واعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بلاغ سلمته
لوزارة الصحة عن استشهاد الشاب كريم سامر توفيق جبارين (٢٠ عاماً) برصاص الاحتلال في جنين.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مساء اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها.
وأفادت مصادر محلية بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة قادمة من حاجز الجلمة العسكري ومعسكر سالم، بعد اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة في مخيم جنين، ومحاصرة أحد المنازل فيه.
وأضافت أن أصوات انفجارات سمعت في المخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المُسيرة في الأجواء، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة رجل (60 عامًا) بعيار ناري في المخيّم، وتم نقله إلى المستشفى.
وقالت المصادر
إن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية، من ضمنها جرافات، إلى المدينة ومحيط المخيم، فيما انتشر الجنود في عدد من المواقع في محيط المخيم.
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