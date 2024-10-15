شرطية تلقي القبض على قاتل والدها

MENAFN - Khaberni) خبرني - كانت جيسلين سيلفا دي ديوس، من بوا فيستا، شمال البرازيل، في التاسعة من عمرها عندما قُتل والدها جيفالدو، بالرصاص، في بسبب دين بأ 20 جنيهًا إسترلينياً في 1999.

وأخذ قاتل جيفالدو، رايموندو ألفيس جوميز، ضحيته إلى المستشفى لكنه اختفى بعد ذلك، و تم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا في عام 2013 ولكن سُمح له بالبقاء خارج السجن أثناء خوض سلسلة من الاستئنافات ضد الحكم، وفق صحيفة "ميترو".

بعد رفض الاستئناف النهائي في عام 2016، صدر أمر بالقبض عليه لكنه اختفى مرة أخرى، ودمر الخبر جيسلين، التي كانت في أواخر العشرينيات من عمرها وتعمل محامية، وبقية أفراد عائلة جيفالدو.

وقالت لموقع أخبار برازيلي "اعتدنا على العيش في حالة من عدم اليقين، ونتساءل دائمًا عما إذا كنا سنتمكن من تحديد مكانه".

وفي عام 2022، أصبحت جيسلين ضابطة سجن، وقالت إنها " دائمًا وصول جوميز إلى هناك لقضاء عقوبته، ولكن الأمر ظل مجرد حلم يقظة، حتى بعد أن اكتشف أحد أعمامها جوميز في المدينة التي وقعت فيها جريمة القتل في وقت لاحق من ذلك العام، و أبلغ العم السلطات، لكن جوميز اختفى قبل أن يتمكنوا من اعتقاله.

ثم تقدمت جيسلين بطلب للانضمام إلى شرطة الولاية المدنية، وأصبحت كاتبة في يوليو من هذا العام، وتقدمت على الفور بطلب للانضمام إلى وحدة جرائم القتل، وبعد انضمامها، ساعدت في جمع المعلومات حول مكان وجود جوميز - وهي منطقة ريفية خارج بوا فيستا - وأصدرت الأمر الرسمي باعتقاله.

وتمكنت جيسلاين، التي تبلغ من العمر الآن 35 عامًا، أخيرًا من مواجهة قاتل والدها في مركز الشرطة وإخباره لماذا تم القبض عليه، في لحظة تم تصويرها ومشاركتها عبر الإنترنت، وقالت له: "بسببي أنت هنا"، مضيفة: "ستدفع الثمن الآن".

وقالت جيسلاين إن الأمر استغرق لحظة لحشد الشجاعة لمواجهته، وتابعت: "عندما رأيت الرجل المسؤول عن وفاة والدي مقيدًا بالأصفاد أخيرًا، لم أستطع حبس الدموع".