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99% نسبة الإنجاز بمصنعين للبندورة في الأغوار الجنوبية

10/15/2024 3:00:03 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال وزير الزراعة خالد حنيفات، الثلاثاء، إن الوزارة عملت على مبادرتين في مجال التصنيع الغذائي، أولها مبادرة مرتبطة بالمناطق التي لا يوجد فيها مدن صناعية كمنطقة الأغوار الجنوبية.

وأضاف حنيفات
أن الوزارة حصلت على 130 دونم من سلطة وادي الأردن، واستقطبت مستثمرين أردنيين لفتح مشاريع في المنطقة بدءا بمصنعين بقيمة 3.2 مليون دينار لرب البندورة ومركزات البندورة من تجفيف وتفريز وبودرة وكلها مطلوبة للأسواق المحلية للتصدير، بحسب المملكة.

وبين أن نسبة الإنجاز في المصنعين بلغت 99%، واللذان سيعملا على توفير ما لا يقل عن 300 فرصة عمل، موضحا أن الوزارة تتوسع بجذب مستثمرين آخرين ليصل عدد فرص العمل إلى نحو 1000 فرصة.

"يحقق هذا المشروع تشغيلا للأردنيين، وهو سلعة إحلالية بدل المستوردة وهذا يوفر عملة صعبة، كما يوجد قيمة مضافة غير مباشرة عبر تشغيل المزراعين من خلال الزراعة التعاقدية" وفقا لحنيفات.

ويعمل هذا المشروع على امتصاص الفائض من المنتج الزراعي خصوصا مادة البندورة وأصناف أخرى من الخضروات والمنتجات الزراعية، بحسب حنيفات مشيرا إلى أن المشروع يحقق الأمن الغذائي أيضا لأنه يحافظ على المنتج المُصنَع لسنوات وليس كما تكون طازجة.

ولفت حنيفات إلى أن المستثمرين في هذا الموقع يستفيدون من امتيازات أسعار الطاقة لمدة 5 سنوات نظرا لترفيع الموقع إلى منطقة تنموية صناعية، بحيث يكون لهم خصم 75% أول سنتين، و50% ثاني سنتين، و25% في السنة الأخيرة.

وأشار إلى أن الدعم والحوافز لمنطقة الأغوار الجنوبية سيعمل على زيادة الطلب على الاستثمار، حيث استفاد المستثمرين أيضا من أسعار المناولة لدعم التصدير، بالإضافة إلى خصم 50% على أجور العمالة لمدة 3 سنوات.

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