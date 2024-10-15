بتوجيهات ملكية.. إخلاء طفلة من غزة إلى مدينة الحسين الطبية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إلى الخدمات الطبية الملكية، بإخلاء الطفلة رغد الخوالي من قطاع غزة والبالغ عمرها 4 سنوات إلى الأردن، وذلك لوجود اشتباه بورم تم تشخيصه من خلال المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة/4.
وجرى نقل الطفلة حال وصولها إلى مدينة الحسين الطبية/ مستشفى الملكة رانيا للأطفال، لمتابعة حالتها الصحية من قبل فريق طبي متخصص لمثل هذه الحالات المرضية، لإجراء الفحوصات وتحديد نوع الورم والبدء في علاجه، في الخدمات الطبية الملكية.
وقال مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال العميد الطبيب عبدالله غنما، أنه جرى إخلاء الطفلة رغد من قطاع غزة إلى مستشفى الملكة رانيا العبد الله للأطفال حيث تعاني من كتلة ضاغطة على العين اليمنى واليسرى من المنطقة الخلفية وهي بحاجة إلى مركز تخصصي لعلاجها حيث سيتم المباشرة بالإجراءات التشخيصية ومن ثم العلاجية.
من جهتهم، أعرب ذوو الطفلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني على هذه اللفتة الإنسانية، مشيدين بالجهود الطبية والإنسانية التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في مختلف مناطق قطاع غزة.
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