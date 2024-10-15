بتوجيهات ملكية.. إخلاء طفلة من غزة إلى مدينة الحسين الطبية

MENAFN - Khaberni) خبرني- بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إلى الخدمات الطبية الملكية، بإخلاء الطفلة رغد الخوالي من قطاع غزة والبالغ عمرها 4 سنوات إلى الأردن، وذلك لوجود اشتباه بورم تم تشخيصه من خلال المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة/4.

وجرى الطفلة حال وصولها إلى مدينة الحسين الطبية/ الملكة رانيا للأطفال، لمتابعة حالتها الصحية من قبل فريق طبي متخصص لمثل هذه الحالات المرضية، لإجراء الفحوصات وتحديد نوع الورم والبدء في علاجه، في الخدمات الطبية الملكية.

وقال مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال العميد الطبيب عبدالله غنما، أنه جرى إخلاء الطفلة رغد من قطاع غزة إلى مستشفى الملكة رانيا العبد الله للأطفال حيث تعاني من كتلة ضاغطة على العين اليمنى واليسرى من المنطقة الخلفية وهي بحاجة إلى مركز تخصصي لعلاجها حيث سيتم المباشرة بالإجراءات التشخيصية ومن ثم العلاجية.

من جهتهم، أعرب ذوو الطفلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني على هذه اللفتة الإنسانية، مشيدين بالجهود الطبية والإنسانية التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في مختلف مناطق قطاع غزة.

