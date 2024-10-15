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الفلبين وأمريكا وحلفاؤها تبدأ مناورات عسكرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي

10/15/2024 2:39:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 15 - 10 (كونا) -- بدأت القوات المسلحة الفلبينية والأمريكية اليوم الثلاثاء مناورات (كامانداغ) العسكرية المشتركة مع حلفاء رئيسيين في عدة مناطق في الفلبين بما في ذلك تلك المواجهة لتايوان وبحر الصين الجنوبي.
وقالت قوات مشاة البحرية الفلبينية في بيان إن أكثر من 2000 جندي أمريكي وفلبيني يشاركون في المناورات العسكرية التي تشمل تدريبات على عمليات الإنزال البرمائية والنيران الحية والمساعدات الإنسانية.
وفي سياق متصل قال قائد مشاة البحرية الفلبينية اللواء أرتورو روخاس في افتتاح المناورات إن "(كامانداغ) هي أكثر من مجرد تدريبات دفاعية فهي تتعلق ببناء الثقة وتعزيز التعاون والشراكات التي تسمح لنا بالحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأضاف أن المناورات المشتركة تعكس العلاقات القوية بين الفلبين وحلفائها والإرادة الجماعية لحماية السلام والاستقرار في المنطقة.
من جانبه قال ممثل مشاة البحرية الأمريكية الكولونيل ستيوارت جلين إن مناورات (كامانداغ) تهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة وحلفائها على الاستجابة "لأي أزمة أو طارئ".
وتنضم حلفاء الولايات المتحدة أستراليا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية إلى المناورات البحرية (كامانداغ) وتعني "تعاون محاربي البحر" وستستمر حتى 25 أكتوبر.
وتأتي المناورات بعد إجراء الصين أمس الاثنين تدريبات عسكرية حول تايوان أثارت إدانة من حكومتي تايبيه وواشنطن.
وتجري الفلبين والولايات المتحدة اللتان تربطهما معاهدة دفاع مشترك منذ سبعة عقود تدريبات مشتركة. (النهاية)

ع ا ب / أ م س



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