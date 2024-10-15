الفلبين وأمريكا وحلفاؤها تبدأ مناورات عسكرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 15 - 10 (كونا) -- بدأت القوات المسلحة الفلبينية والأمريكية اليوم الثلاثاء مناورات (كامانداغ) العسكرية المشتركة مع حلفاء رئيسيين في عدة مناطق في الفلبين بما في ذلك تلك المواجهة لتايوان وبحر الصين الجنوبي.
وقالت قوات مشاة البحرية الفلبينية في بيان إن أكثر من 2000 جندي أمريكي وفلبيني يشاركون في المناورات العسكرية التي تشمل تدريبات على عمليات الإنزال البرمائية والنيران الحية والمساعدات الإنسانية.
وفي سياق متصل قال قائد مشاة البحرية الفلبينية اللواء أرتورو روخاس في افتتاح المناورات إن "(كامانداغ) هي أكثر من مجرد تدريبات دفاعية فهي تتعلق ببناء الثقة وتعزيز التعاون والشراكات التي تسمح لنا بالحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأضاف أن المناورات المشتركة تعكس العلاقات القوية بين الفلبين وحلفائها والإرادة الجماعية لحماية السلام والاستقرار في المنطقة.
من جانبه قال ممثل مشاة البحرية الأمريكية الكولونيل ستيوارت جلين إن مناورات (كامانداغ) تهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة وحلفائها على الاستجابة "لأي أزمة أو طارئ".
وتنضم حلفاء الولايات المتحدة أستراليا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية إلى المناورات البحرية (كامانداغ) وتعني "تعاون محاربي البحر" وستستمر حتى 25 أكتوبر.
وتأتي المناورات بعد إجراء الصين أمس الاثنين تدريبات عسكرية حول تايوان أثارت إدانة من حكومتي تايبيه وواشنطن.
وتجري الفلبين والولايات المتحدة اللتان تربطهما معاهدة دفاع مشترك منذ سبعة عقود تدريبات مشتركة. (النهاية)
ع ا ب / أ م س
MENAFN15102024000071011013ID1108781824
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.