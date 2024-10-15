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(أونروا) تعلن تحصين 93 ألف طفل في اليوم الأول من المرحلة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بغزة

10/15/2024 2:39:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 15 - 10 (كونا) -- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الثلاثاء عن تحصين ما يقارب 93 ألف طفل في اليوم الاول من المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.
وأكدت (أونروا) في تصريح صحفي أنه رغم تصاعد وتيرة الحرب والتحديات المستمرة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلا أن المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال انطلقت امس الاثنين في المناطق الوسطى لقطاع غزة حيث قامت فرق (الأونروا) بتحصين ما يقرب من 93 ألف طفل دون سن العاشرة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
وناشدت (أونروا) جميع أطراف "الصراع" احترام فترات التهدئة الإنسانية المتفق عليها للسماح بتنفيذ الحملة في جميع أنحاء القطاع مشددة على أنها الطريقة الوحيدة لحماية الأطفال من هذا الفيروس الخطر.
وبدأت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس الإثنين المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تهدف للوصول إلى ما يقارب 590 ألف طفل دون سن العاشرة في جميع أنحاء قطاع غزة في أقل من أسبوعين.(النهاية)

واب / م ع ا




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