(بنتاغون): مناورات الصين حول تايوان غير مسؤولة ومزعزعة للاستقرار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 15 - 10 (كونا) -- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الثلاثاء إن المناورات العسكرية التي أطلقها الجيش الصيني حول جزيرة تايوان امس الاثنين "غير مسؤولة ومزعزعة للاستقرار"
وأكد المتحدث باسم (بنتاغون) بات رايدر في بيان أن "العالم بأسره لديه مصلحة في السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان" متعهدا بمواصلة العمل مع "الحلفاء والشركاء لتعزيز رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة."
وجدد المتحدث التأكيد على "التزام" الولايات المتحدة بسياسة الصين الواحدة التي تنتهجها منذ فترة طويلة "مسترشدة بقانون العلاقات مع تايوان والبيانات المشتركة الثلاثة والضمانات الستة."
وأطلقت الصين مناورات عسكرية في المياه المحيطة بجزيرة تايوان تحت اسم (السيف المشترك 2024 بي) شاركت فيها دوريات الاستعداد للقتال البحري والجوي وحصار الموانئ والمناطق الرئيسية ومهاجمة أهداف بحرية وبرية.
وتأتي هذه العمليات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الصين وتايوان على خلفية موافقة الولايات المتحدة على تقديم مساعدات عسكرية إلى تايوان بقيمة 567 مليون دولار.(النهاية)
رس ر / أ م س
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