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(بنتاغون): مناورات الصين حول تايوان غير مسؤولة ومزعزعة للاستقرار

10/15/2024 2:39:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 10 (كونا) -- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الثلاثاء إن المناورات العسكرية التي أطلقها الجيش الصيني حول جزيرة تايوان امس الاثنين "غير مسؤولة ومزعزعة للاستقرار"
وأكد المتحدث باسم (بنتاغون) بات رايدر في بيان أن "العالم بأسره لديه مصلحة في السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان" متعهدا بمواصلة العمل مع "الحلفاء والشركاء لتعزيز رؤيتنا المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة."
وجدد المتحدث التأكيد على "التزام" الولايات المتحدة بسياسة الصين الواحدة التي تنتهجها منذ فترة طويلة "مسترشدة بقانون العلاقات مع تايوان والبيانات المشتركة الثلاثة والضمانات الستة."
وأطلقت الصين مناورات عسكرية في المياه المحيطة بجزيرة تايوان تحت اسم (السيف المشترك 2024 بي) شاركت فيها دوريات الاستعداد للقتال البحري والجوي وحصار الموانئ والمناطق الرئيسية ومهاجمة أهداف بحرية وبرية.
وتأتي هذه العمليات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الصين وتايوان على خلفية موافقة الولايات المتحدة على تقديم مساعدات عسكرية إلى تايوان بقيمة 567 مليون دولار.(النهاية)

رس ر / أ م س



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