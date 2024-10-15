الرئيس التركي: هجمات الاحتلال أعادت القضية الفلسطينية إلى جدول أعمال الإنسانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 15 - 10 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن الهجمات المستمرة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي أعادت القضية الفلسطينية إلى جدول أعمال الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة الرئيس اردوغان خلال مؤتمر (مستقبل فلسطين) الذي ينظمه حزب العدالة والتنمية التركي في أنقرة.
وقال اردوغان إن "سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي وامتدت بعد غزة إلى لبنان كشفت أمام البشرية الوجه الحقيقي للصهيونية ورأينا جميعا عن كثب كيف يسيطر اللوبي الصهيوني على القوى العالمية والنظام العالمي".
وأوضح أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ عقود من سياسة الاحتلال والتدمير والقتل المستمر من دون انقطاع منذ 76 عاما وتلك المجازر المستمرة لفتت مرة أخرى انتباه العالم أجمع إلى الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وأضاف "تابعنا معا والحرج يعترينا مدى العجز الكبير لمجلس الأمن والمنظمات الدولية أمام الغطرسة الصهيونية" لافتا إلى "إلتزام منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام العالمية الصمت عندما يتعلق الأمر بحقوق الأطفال الذين يقتلون في غزة".
وتساءل الرئيس التركي مستنكرا "كيف يمكن للأمم المتحدة التي لا تحمي حقوق موظفيها أن تدافع عن حقوق الآخرين".
وقال "إلى متى سيظل مجلس الأمن الدولي يشاهد منطقتنا تتحول إلى بحر من الدماء والمدنيين يحرقون أحياء في غزة مؤكدا ان الموت في غزة ولبنان لا يقتصر على الأطفال والنساء والمسنين والمدنيين فقط بل يشمل ضمير الإنسانية والإرث المشترك الممتد لآلاف السنين".
وأضاف الرئيس التركي "يمكننا أن نتصور إلى أين سيمتد هذا التوسع إذا لم يتم لجم قوات الاحتلال التي تزداد فظاعاتها باستمرار".
وشدد على ضرورة بذل المجتمع الدولي والعالم الإسلامي جهودا أكبر لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة قبل حلول الشتاء.(النهاية)
ا ع س / ش م ع
MENAFN15102024000071011013ID1108781821
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.