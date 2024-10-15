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الرئيس التركي: هجمات الاحتلال أعادت القضية الفلسطينية إلى جدول أعمال الإنسانية

10/15/2024 2:39:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 15 - 10 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن الهجمات المستمرة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي أعادت القضية الفلسطينية إلى جدول أعمال الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة الرئيس اردوغان خلال مؤتمر (مستقبل فلسطين) الذي ينظمه حزب العدالة والتنمية التركي في أنقرة.
وقال اردوغان إن "سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي وامتدت بعد غزة إلى لبنان كشفت أمام البشرية الوجه الحقيقي للصهيونية ورأينا جميعا عن كثب كيف يسيطر اللوبي الصهيوني على القوى العالمية والنظام العالمي".
وأوضح أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ عقود من سياسة الاحتلال والتدمير والقتل المستمر من دون انقطاع منذ 76 عاما وتلك المجازر المستمرة لفتت مرة أخرى انتباه العالم أجمع إلى الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وأضاف "تابعنا معا والحرج يعترينا مدى العجز الكبير لمجلس الأمن والمنظمات الدولية أمام الغطرسة الصهيونية" لافتا إلى "إلتزام منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام العالمية الصمت عندما يتعلق الأمر بحقوق الأطفال الذين يقتلون في غزة".
وتساءل الرئيس التركي مستنكرا "كيف يمكن للأمم المتحدة التي لا تحمي حقوق موظفيها أن تدافع عن حقوق الآخرين".
وقال "إلى متى سيظل مجلس الأمن الدولي يشاهد منطقتنا تتحول إلى بحر من الدماء والمدنيين يحرقون أحياء في غزة مؤكدا ان الموت في غزة ولبنان لا يقتصر على الأطفال والنساء والمسنين والمدنيين فقط بل يشمل ضمير الإنسانية والإرث المشترك الممتد لآلاف السنين".
وأضاف الرئيس التركي "يمكننا أن نتصور إلى أين سيمتد هذا التوسع إذا لم يتم لجم قوات الاحتلال التي تزداد فظاعاتها باستمرار".
وشدد على ضرورة بذل المجتمع الدولي والعالم الإسلامي جهودا أكبر لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة قبل حلول الشتاء.(النهاية)

ا ع س / ش م ع



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