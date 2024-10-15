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الطيران الإيراني يلغي رحلاته إلى أوروبا

10/15/2024 2:39:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 15 - 10 (كونا) -- أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية اليوم الثلاثاء إلغاء تسيير الرحلات إلى أوروبا وذلك غداة إعلان حظر أوروبي على ثلاث شركات تابعة للخطوط الجوية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم منظمة هيئة الطيران الإيرانية جعفر يازرلو في تصريح لوسائل الإعلام الإيرانية "الخطوط الجوية الإيرانية ألغت رحلاتها إلى أوروبا تجنبا لعدم السماح لها بالهبوط في المطارات الأوروبية".
كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قرر أمس فرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية بسب "نقل طهران صواريخ باليستية إلى روسيا".(النهاية)

م و / ه س ص



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