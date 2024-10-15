الطيران الإيراني يلغي رحلاته إلى أوروبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران - 15 - 10 (كونا) -- أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية اليوم الثلاثاء إلغاء تسيير الرحلات إلى أوروبا وذلك غداة إعلان حظر أوروبي على ثلاث شركات تابعة للخطوط الجوية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم منظمة هيئة الطيران الإيرانية جعفر يازرلو في تصريح لوسائل الإعلام الإيرانية "الخطوط الجوية الإيرانية ألغت رحلاتها إلى أوروبا تجنبا لعدم السماح لها بالهبوط في المطارات الأوروبية".
كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قرر أمس فرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية بسب "نقل طهران صواريخ
باليستية إلى روسيا".(النهاية)
م و / ه س ص
MENAFN15102024000071011013ID1108781820
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