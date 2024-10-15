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البنتاغون يعلن وصول نظام الدفاع الصاروخي القوي ثاد إلى الاحتلال الإسرائيلي

10/15/2024 2:39:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الثلاثاء عن وصول مكونات منظومة الدفاع الصاروخي المتقدمة (ثاد) إلى الاحتلال الإسرائيلي مع أفراد الجيش الأمريكي المكلفين بتشغيلها.
وأفاد المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان له بأنه سيتواصل خلال الأيام المقبلة وصول العسكريين الأمريكيين مع مزيد من بطاريات "ثاد" إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع "البطارية ستكون قادرة على العمل بكامل طاقتها في المستقبل القريب" غير أنه امتنع عن التطرق للجداول الزمنية "لأسباب أمنية".
كان البنتاغون قد أعلن أول من أمس الأحد عزمه إرسال منظومة "ثاد" إلى الاحتلال الإسرائيلي تعزيزا لدفاعاته الجوية "من أي هجمات صاروخية باليستية من جانب إيران".
وصممت منظومة (ثاد) الدفاعية الصاروخية المتقدمة لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية وهي جزء من شبكة الدفاع الصاروخي التي تديرها الولايات المتحدة لحماية الأهداف الاستراتيجية من الهجمات الباليستية. (النهاية) ر س ر / ه س ص

MENAFN15102024000071011013ID1108781819

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