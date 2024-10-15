البنتاغون يعلن وصول نظام الدفاع الصاروخي القوي ثاد إلى الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 15 - 10 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الثلاثاء عن وصول مكونات منظومة الدفاع الصاروخي المتقدمة (ثاد) إلى الاحتلال الإسرائيلي مع أفراد الجيش الأمريكي المكلفين بتشغيلها.
وأفاد المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان له بأنه سيتواصل خلال الأيام المقبلة وصول العسكريين الأمريكيين مع مزيد من بطاريات "ثاد" إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع "البطارية ستكون قادرة على العمل بكامل طاقتها في المستقبل القريب" غير أنه امتنع عن التطرق للجداول الزمنية "لأسباب أمنية".
كان البنتاغون قد أعلن أول من أمس الأحد عزمه إرسال منظومة "ثاد" إلى الاحتلال الإسرائيلي تعزيزا لدفاعاته الجوية "من أي هجمات صاروخية باليستية من جانب إيران".
وصممت منظومة (ثاد) الدفاعية الصاروخية المتقدمة لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية وهي جزء من شبكة الدفاع الصاروخي التي تديرها الولايات المتحدة لحماية الأهداف الاستراتيجية من الهجمات الباليستية. (النهاية) ر س ر / ه س ص
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