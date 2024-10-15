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مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

10/15/2024 2:39:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 10 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 - 10 - 2024 في قصر بيان برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذي غادر البلاد بحفظ الله ورعايته اليوم متوجها إلى مملكة بلجيكا الصديقة (بروكسل) وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في القمة المشتركة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ويضم الوفد المرافق كلا من معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وعددا من قياديي ديوان رئيس مجلس الوزراء.
من جانب آخر أحاط معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها يوم الأربعاء الماضي إلى مملكة البحرين الشقيقة والتي تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين ولتفعيل سبل التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين نحو التنمية والازدهار كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بلقائه خلال هذه الزيارة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والفريق أول الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والتي تم من خلالها بحث الروابط التاريخية الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وتطوير التعاون والعمل المشترك بينهما.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بشأن تفاصيل قيام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لخفر السواحل في وزارة الداخلية بإحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة حاول إدخالها ثلاثة أشخاص عن طريق البحر إلى داخل البلاد.
من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشهيد نقيب طيار محمد محمود عبدالرسول من منتسبي القوة الجوية في الجيش الكويتي والذي استشهد يوم الأربعاء الماضي إثر سقوط طائرة مقاتلة من طراز (أف 18) أثناء قيامها بمهمة طيران تدريبية شمال الكويت داعيا الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه جناته وأن ينزله منازل الشهداء وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) عبدالرحمن بداح المطيري وعدد من قياديي الهيئة العامة للرياضة بشأن استعدادات دولة الكويت لتنظيم (خليجي 26) والتي ستستضيفها في الفترة من 21 - 12 - 2024 حتى 3 - 1 - 2025 موضحا معاليه الأعمال التي قامت بها اللجنة العليا واللجان المنبثقة عنها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية مؤكدا معاليه تضافر كافة جهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة لضمان إظهار هذه البطولة من حيث الاستعداد والتنظيم بصورة تليق بسمعة ومكانة دولة الكويت الكبيرة نظرا لما تمثله هذه البطولة من أهمية على الصعيد الرياضي مشيرا إلى أنه قد تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة البوابات والتذاكر الإلكترونية وأجهزة التحكم في دخول وخروج الجماهير نظرا لما لها من خبرات واسعة في هذا المجال لاسيما مشاركتها في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) والتي لاقت استحسان الجميع.
من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نوره محمد المشعان بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي بخصوص انتهاء وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري من كافة الإجراءات والخطوات وأخذ كافة الموافقات من قبل الجهات الحكومية المعنية والجهات الرقابية وهي وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع والجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة تمهيدا لتوقيع عقود 18 ممارسة خلال الأيام القليلة القادمة للقيام بصيانة جذرية لجميع الطرق الرئيسية السريعة في محافظات الكويت الست والشوارع الداخلية في جميع مناطق الكويت مع شركات عالمية وخليجية ومحلية معتبرة أن الانتهاء من هذه الإجراءات والخطوات لـ18 ممارسة تعد سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق والنقل البري من حيث عدد العقود وشمولها كافة دولة الكويت.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام سعد الربيعان بشأن مقترح ديوان الخدمة المدنية الذي وافق عليه مجلس الخدمة المدنية مؤخرا حول نظام العمل في الفترة المسائية بالجهات الحكومية وذلك في إطار السعي نحو تحسين بيئة العمل بالقطاع الحكومي وتسهيل وتبسيط الإجراءات وزيادة الإنتاجية بالجهات الحكومية التي تقدم خدمات موضحا أن نظام العمل في الفترة المسائية بالجهات الحكومية له العديد من الإيجابيات أبرزها تقليل الازدحام المروري وتقديم الخيارات للمواطنين والمقيمين لاختيار الوقت المناسب لمراجعة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات لإنجاز معاملاتهم وقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية بالمضي قدما في تنفيذ هذا المقترح.
من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بالتوصيات الواردة في محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر حول الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها حيث تضمن التقرير حجم الاستثمار المباشر للهيئة واستقطاب الهيئة لاستثمارات مباشرة جديدة في مجالات الخدمات في القطاع الصناعي وتكنولوجيا المعلومات وخدمات النفط والغاز والإنشاءات والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والصحة والتعليم والتدريب وغيرها من الأنشطة المختلفة إضافة إلى توفير عدة فرص عمل مباشرة للعمالة الوطنية في مختلف المجالات والمستويات الإدارية.
من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة والمخلصة التي يقوم بها مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والعاملين في الهيئة لافتا إلى التطور الملحوظ في أعمال الهيئة وسعيها لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية في البلاد من خلال توفير البيئة الجاذبة للاستثمار. (النهاية)

ج ي


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