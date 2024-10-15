الرئيس المصري وولي العهد السعودي يطالبان بالتهدئة في المنطقة والكف عن سياسة حافة الهاوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 15 - 10 (كونا) -- طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء بالبدء في اتخاذ خطوات من أجل التهدئة في المنطقة تشمل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان له ان ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الرئيس المصري وولي عهد السعودية في القاهرة تناولا خلاله العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا.
وأضاف أن الجانبين أكدا ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه كما حذرا من أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية ستتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة وطالبا بوقف التصعيد.
وأكدا خطورة الوضع الاقليمي وشددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام.
من جانبه أكد الرئيس السيسي عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية ولاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة مشددا على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم الإسلامي.
وأشار السيسي إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.
ومن جانبه أكد ولي العهد السعودي الأهمية التي توليها السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.
وفي ذلك السياق جرى استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية السعودية - المصرية ولاسيما في مجال تبادل الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
كان ولي العهد السعودي قد وصل إلى القاهرة ظهر اليوم في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الملفات السياسية والإقليمية والدولية وذلك بناء على العلاقات الاستراتيجية العميقة بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين والأمتين العربية والإسلامية. (النهاية)
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