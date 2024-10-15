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الرئيس المصري وولي العهد السعودي يطالبان بالتهدئة في المنطقة والكف عن سياسة حافة الهاوية

10/15/2024 2:39:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 10 (كونا) -- طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء بالبدء في اتخاذ خطوات من أجل التهدئة في المنطقة تشمل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان له ان ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الرئيس المصري وولي عهد السعودية في القاهرة تناولا خلاله العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا.
وأضاف أن الجانبين أكدا ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه كما حذرا من أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية ستتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة وطالبا بوقف التصعيد.
وأكدا خطورة الوضع الاقليمي وشددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام.
من جانبه أكد الرئيس السيسي عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية ولاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة مشددا على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم الإسلامي.
وأشار السيسي إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.
ومن جانبه أكد ولي العهد السعودي الأهمية التي توليها السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.
وفي ذلك السياق جرى استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية السعودية - المصرية ولاسيما في مجال تبادل الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
كان ولي العهد السعودي قد وصل إلى القاهرة ظهر اليوم في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الملفات السياسية والإقليمية والدولية وذلك بناء على العلاقات الاستراتيجية العميقة بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين والأمتين العربية والإسلامية. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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