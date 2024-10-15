وزيرة الخارجية الألمانية تطالب بحماية قوات اليونيفيل في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 15 - 10 (كونا) -- طالبت وزيرة
الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء بتوفير الحماية اللازمة لقوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).
وذكرت بيربوك للصحفيين أن البعثة الأممية تؤدي دورا حاسما في ضمان الأمن عبر حدود لبنان الجنوبية الأمر الذي يتطلب حمايتها وليس قصفها.
وطالبت الوزيرة الألمانية "جميع الأطراف" بتوفير الحماية اللازمة لليونيفيل لتتمكن من أداء مهامها بشكل أقوى.
كان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا قد أكد اليوم أن اليونيفيل ستبقى في جميع مواقعها رغم دعوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المواقع الموجودة في محيط الخط الأزرق.
وقبل خمسة أيام أعلنت اليونيفيل إصابة جنديين من قوة حفظ السلام في لبنان جراء استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي برج مراقبة للقوات الأممية بلبنان.
وبعده بيوم واحد استهدف جيش الاحتلال المدخل الرئيسي لمركز قيادة اليونيفيل في بلدة الناقورة جنوب لبنان بقذائف مدفعية.
وأصيب برج مراقبة لليونيفيل بقذيفة لدبابة ميركافا تابعة للاحتلال ما أسفر عن إصابة جنديين آخرين للقوات الأممية. (النهاية)
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