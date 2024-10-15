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وزيرة الخارجية الألمانية تطالب بحماية قوات اليونيفيل في لبنان

10/15/2024 2:39:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 15 - 10 (كونا) -- طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء بتوفير الحماية اللازمة لقوات الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).
وذكرت بيربوك للصحفيين أن البعثة الأممية تؤدي دورا حاسما في ضمان الأمن عبر حدود لبنان الجنوبية الأمر الذي يتطلب حمايتها وليس قصفها.
وطالبت الوزيرة الألمانية "جميع الأطراف" بتوفير الحماية اللازمة لليونيفيل لتتمكن من أداء مهامها بشكل أقوى.
كان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا قد أكد اليوم أن اليونيفيل ستبقى في جميع مواقعها رغم دعوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المواقع الموجودة في محيط الخط الأزرق.
وقبل خمسة أيام أعلنت اليونيفيل إصابة جنديين من قوة حفظ السلام في لبنان جراء استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي برج مراقبة للقوات الأممية بلبنان.
وبعده بيوم واحد استهدف جيش الاحتلال المدخل الرئيسي لمركز قيادة اليونيفيل في بلدة الناقورة جنوب لبنان بقذائف مدفعية.
وأصيب برج مراقبة لليونيفيل بقذيفة لدبابة ميركافا تابعة للاحتلال ما أسفر عن إصابة جنديين آخرين للقوات الأممية. (النهاية)

ع ن ج / ه س ص



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