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(تمهيدي دوري اليد).. السالمية يهزم الساحل (30 - 22) والصليبيخات يتغلب على القرين (31 - 25)

10/15/2024 2:39:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 10(كونا) -- تواصلت اليوم الثلاثاء منافسات الأسبوع الثاني من الدور التمهيدي لبطولة الدوري الكويتي العام لكرة اليد موسم (2024 - 2025) بإقامة مباراتين شهدتا فوز السالمية والصليبيخات.
ففي المباراة الأولى قلب (السالمية) تأخره في الشوط الأول أمام (الساحل) بنتيجة (14 - 16) إلى فوز بنتيجة (30 - 22).
وفي المباراة الثانية فاز (الصليبيخات) على (القرين) بنتيجة (31 - 25) معززا تقدمه في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة (17 - 13).
وتستكمل يوم غد الأربعاء منافسات الأسبوع الثاني بإقامة مباراتين حيث يلتقي في الأولى (التضامن) مع (كاظمة) وفي الثانية (القادسية) مع (الكويت).
وشهدت انطلاقة مواجهات الأسبوع أمس فوز (برقان) على الفحيحيل بنتيجة (28 - 25) و(العربي) على (خيطان) بنتيجة (30 - 26) و(النصر) على (اليرموك) بنتيجة (31 - 25).
يذكر أن مواجهات الأسبوع الأول شهدت فوز (الفحيحيل) على (الساحل) بنتيجة (30 - 21) و(خيطان) على (التضامن) بنتيجة (33 - 22) وتغلب (كاظمة) على (اليرموك) بنتيجة (31 - 25) و(العربي) على (برقان) بنتيجة (24 - 23). (النهاية)

ح م ش


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