(تمهيدي دوري اليد).. السالمية يهزم الساحل (30 - 22) والصليبيخات يتغلب على القرين (31 - 25)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 15 - 10(كونا) -- تواصلت اليوم الثلاثاء منافسات الأسبوع الثاني من الدور التمهيدي لبطولة الدوري
الكويتي العام لكرة اليد موسم (2024 - 2025) بإقامة مباراتين شهدتا فوز السالمية والصليبيخات.
ففي المباراة الأولى قلب (السالمية) تأخره في الشوط الأول أمام (الساحل) بنتيجة (14 - 16) إلى فوز بنتيجة (30 - 22).
وفي المباراة الثانية فاز (الصليبيخات) على (القرين) بنتيجة (31 - 25) معززا تقدمه في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة (17 - 13).
وتستكمل يوم غد الأربعاء منافسات الأسبوع الثاني بإقامة مباراتين حيث يلتقي في الأولى (التضامن) مع (كاظمة) وفي الثانية (القادسية) مع (الكويت).
وشهدت انطلاقة مواجهات الأسبوع أمس فوز (برقان) على الفحيحيل بنتيجة (28 - 25) و(العربي) على (خيطان) بنتيجة (30 - 26) و(النصر) على (اليرموك) بنتيجة (31 - 25).
يذكر أن مواجهات الأسبوع الأول شهدت فوز (الفحيحيل) على (الساحل) بنتيجة (30 - 21) و(خيطان) على (التضامن) بنتيجة (33 - 22) وتغلب (كاظمة) على (اليرموك) بنتيجة (31 - 25) و(العربي) على (برقان) بنتيجة (24 - 23). (النهاية)
ح م ش
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