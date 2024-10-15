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الإعلام بين شرف المهنة و هوس الشهرة - جريدة الوطن السعودية

10/15/2024 2:36:03 PM
(MENAFN- Al Watan) عندما نُعرف " شرف المهنة " فإننا نعني بمَنْزِلَتُهَا، قِيمَتُهَا، حُظْوَتُهَا، ومن أخل بها فهو أجْحَف بها وقصَّر فيها كما عرفته المعاجم، و عندما نقول "هوس الشهرة " فإننا نعني بها من وقع في حيرة و اضطراب الظهور اللافت والمتكرر والتي لا يرجى منها سوى لفت الأنظار و فقد قيمة الذات . وعندما نُعرف الإعلام فهي ؛ مجموعة من قنوات اتصالية تستخدم في نقل المعلومة بهدف النشر ، الترويج ، التوعية و التثقيف ، والمعاجم تعج بمعاني لا حصر لها، ولكننا هنا لسنا بصدد التعريف أكثر مما نريد أن نوضحه في حديثنا !
الإعلام هنا أداة كما هي قناة اتصال؛ فإما أن تستخدم لأهداف نبيلة ، وإما لأهداف دنيئة ، ويبقى الخيار لصاحب القلم ، وصانع المحتوى. ما نراه اليوم ليس كما كان بالأمس، الإعلام في السابق كان له قيمته ومكانته، وحتى اليوم ...لكن مع الكثير الاختلافات والكثير من الاختلاطات !
بالأمس ... لم يكن يجرؤ على الظهور إلا من كان لديه الكثير من القدرات والمواهب الحية و أهمها الثقة بالذات ، القدرة على الظهور الإعلامي وتقديم المحتوى ، لإيصال كلمة - سواءً كانت شفهية أو نصية - إلى أكبر قدر من الجماهير ، والروح تتسع للانتقادات البنّاءة من أجل التطوير الذاتي ، ومن حيث الهدف فكان هدفهم نبيلًا، وتضمنت أهدافهم تلك التأثير الإيجابي الذي تمثل في تبديل بعض المعتقدات السائدة حول الأفكار المغلوطة ، تهذيب الذات باعتناق ما يناسبها من القيم ، تدريبها على انتهاج الطرق الفعّالة ، والناس فيها مذاهب ، و لكل منهم طريقته في التعلم و التزود بما يلزم من أجل التغيير المنشود في النسيج الاجتماعي ، لتصبح هذه المجتمعات أكثر تحضرًا و أكثر ترابطًا وتفاعلًا فيما بينهما ، و مع تنوع وسائل الاتصال يصبح الأفراد أكثر قوة من الداخل و الخارج داخل هذه المجتمعات لتصبح البيئة المحيطة بهم أكثر إيجابية وأكثر تناغما.
اليوم .. يعتلي بعض هذه المنصات -مواقع التواصل الاجتماعي- وتحديدًا المصابون بداء " هوس الشهرة " بأهداف تخلو من التأثير الإيجابي ، و إن كان قليلًا منه إيجابي ؛ فصفاتهم تكتشفها في خلال "خمس دقائق" ما دمنا في عصر السرعة ! ، فمن حيث المعرفة والثقافة فهم قلة قليلة جدا ، و من حيث القيمة الذاتية فهم فاقديها مع الكثير من الشكوى و الإسقاطات على الأخر والمجتمع ، يعتريهم الكثير من النقص والسذاجة ، ويعوضون نقصهم من خلال متابعيهم ، وهم جميعهم فيها سواء .. يعوض بعضهم بعضًا مع الكثير من الثقوب ، و ابتلينا نحن بهؤلاء .. حتى بدأنا نهجر مواقع التواصل الاجتماعي و نكتفي بما يلزمنا في الوقت الراهن!
إلى متى ستبقى الساحة لهم ؟
" الشهرة الحقيقية " تجد طريقها لمن لا يسعى إليها، لمن أوجد للنجاح والتميز معنى حقيقي يستحق أن يشاهده العالم مرارًا و تكرارًا .. الإنجازات تتحدث و النجاحات تتوالى بفعل التأثير الناعم.

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