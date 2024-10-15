كلاوديرا تكشف عن أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات في معرض جيتكس جلوبال 2024

MENAFN - AETOSWire) تشارك كلاوديرا، المنصة الهجينة الحقيقية الوحيدة للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، في جيتكس جلوبال 2024 ، الفعالية الأبرز في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط ، حيث من المقرر أن تكشف كلاوديرا عن أحدث ما توصلت إليه من ابتكارات والتي تهدف لتلبية متطلبات الشركات في الشرق الأوسط التي تسعى إلى إيجاد حلول قابلة للتطوير وآمنة وفعالة لإدارة البيانات والتحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي. وذلك في ظل تسابق الشركات في المنطقة لاعتماد تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وفي ظل التطور المستمر الذي يشهده الاقتصاد الرقمي في المنطقة، تعمل المؤسسات على الاستفادة من البيئات السحابية الهجينة لزيادة الإنتاجية وضمان الامتثال التنظيمي وتحقيق قيمة مضافة من خلال بيانتها . ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة كلاوديرا، فإن 71% من المؤسسات في الشرق الأوسط تستخدم بالفعل السحابة العامة، فيما تخطط 86% منها لنقل المزيد من البيانات إلى السحابة في السنوات القليلة المقبلة، مدفوعة بالحاجة إلى المرونة والتحكم بالبيانات والأمان.

وستقدم كلاوديرا خلال معرض جيتكس العالمي 2024 حلولها المتطورة، بما في ذلك خدمة الاستدلال بالذكاء الاصطناعي من كلاوديرا التي أطلقتها حديثاً كجزء من منصة إنفيديا للذكاء الاصطناعي للمؤسسات. تعمل هذه الخدمة على تسريع عملية نشر وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق بما يصل إلى 36 ضعفاً، مما يوفر للمؤسسات قاعدة آمنة وقابلة للتطوير وذات أداء عالي لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي من المراحل التجريبية إلى الإنتاج على نطاق واسع.

وتتضمن الابتكارات الرئيسية التي ستسلط”كلاوديرا“ الضوء عليها في معرض جيتكس ما يلي:



خدمة الاستدلال بالذكاء الاصطناعي من كلاوديرا: من خلال الاستفادة من وحدات معالجة الرسومات ( تينسور كور) من إنفيديا ووحدات معالجة الرسومات والخدمات المصغرة المدمجة ، توفر خدمة الاستدلال بالذكاء الاصطناعي من كلاوديرا إنتاجية تبلغ 4 أضعاف إنتاجية وحدات المعالجة المركزية التقليدية للنماذج اللغوية الكبرى وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح التطوير السريع للمساعدين الافتراضيين وروبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي وحلول معالجة اللغة الطبيعية.

رؤية سحابية هجينة حقيقية: تواصل كلاوديرا دفع رؤيتها للبيئات السحابية الهجينة الحقيقية من خلال منصة موحدة للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي. تسمح هذه المنصة بحركة سلسة للبيانات وأحمال العمل عبر البيئات المحلية والسحابية، مما يضمن الأمان وقابلية التوسع والامتثال للوائح المحلية المتعلقة بحماية البيانات.

بنية بحيرة البيانات المفتوحة: من خلال الجمع بين مرونة بحيرات البيانات والأداء العالي لمستودعات البيانات، تدعم بحيرة البيانات من كلاوديرا البيئات الهجينة والمتعددة السحابات، مما يسهل على المؤسسات إدارة ممتلكاتها الكاملة من البيانات. تعزيز الأمن والحوكمة: تقدم كلاوديرا ميزات على مستوى المؤسسات مثل التحكم في الوصول وحسابات الخدمة والتدقيق وإدارة النسب، مما يضمن نشر البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال مع التركيز على الخصوصية والحوكمة.

وفي تعليقه على مشاركة كلاوديرا في جيتكس جلوبال 2024 قال كريم عازار، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة”كلاوديرا“:”تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً رقمياً هائلاً، حيث تلعب السحابة الهجينة دوراً رئيسياً في إطلاق نماذج أعمال جديدة ورفع مستوى الكفاءة. كما تؤكد مشاركتنا في معرض جيتكس 2024 على التزامنا بمساعدة الشركات الإقليمية على تسخير الإمكانات الكاملة لبياناتها من خلال منصة البيانات الهجينة وقدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية القابلة للتطوير.“

وفي ظل التحول المتسارع لمختلف القطاعات في المنطقة نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، فإن كلاوديرا مستعدة لمواجهة التحديات الرئيسية مثل التحكم بالبيانات ومخاطر الامتثال وحوكمة الذكاء الاصطناعي. حيث تُظهر النتائج التي توصلت إليها شركة ديلويت مؤخراً، أنه على الرغم من التقدم في اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث زادت أكثر من ثلثي المؤسسات من ميزانياتها المخصصة للذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن مخاطر الامتثال والحوكمة تشكل عوائق كبيرة. تتعامل منصة كلاوديرا من هذه المخاوف، وتوفر للشركات حلاً موثوقاً وخاصاً لنشر الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى الابتكارات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، سيتم عرض منصة التحكم الهجينة من كلاوديرا لعرض كيف يمكن للشركات الحصول على واجهة مستخدم موحدة لمراقبة عمليات النشر والتحكم فيها وتحسينها عبر البيئات الهجينة. يساعد هذا النهج الموحّد الشركات في الشرق الأوسط على التعامل مع تعقيدات إدارة السحابة الهجينة، مما يضمن الاستمرارية التشغيلية وتعزيز مرونة الأعمال.

ويمكن لزوار معرض جيتكس تجربة العروض التوضيحية الحية، وحضور جلسات تضم خبراء كلاوديرا، والتحاور معهم، واكتساب رؤى حول كيفية تحويل حلول كلاوديرا للبيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

يمكنكم زيارة جناح كلاوديرا في معرض جيتكس العالمي 2024 في الجناح رقم H9-A10 في القاعة رقم 9 واكتشاف ابتكارات الشركة التي تلعب دوراً مهماً في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة في الشرق الأوسط.