جائزة أستر جارديانز جلوبال نيرسينج تعلن عن أفضل 10 مرشحين نهائيين لعام 2024

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- AETOSWire) كشف القيّمون عن جائزة "أستر جارديانز جلوبال نيرسينج" اليوم عن أفضل 10 مرشحين نهائيين لعام 2024. وسيحصد الفائز الجائزة الكبرى البالغة قيمتها 250,000 دولار أمريكي. وقد تم اختيار هؤلاء الممرضين العشرة من بين 78,000 ممرض وممرضة من 202 دولة حول العالم، بعد عملية تحقيق ومراجعة صارمة أجرتها إرنست آند يونغ ذ.م.م ولجنة فرز ولجنة تحكيم كبرى.
وتشمل قائمة أفضل 10 مرشحين نهائيين لعام 2024: أرشميدس موتاري (كينيا)، وجونسي إيني (بابوا غينيا الجديدة)، ولارني كونلو فلورنسيو (الولايات المتحدة الأمريكية)، وليليان نواباين (أوغندا)، ونيلسون باوتيستا (الإمارات العربية المتحدة)، ونليما براديبكومار راني (الهند)، وماريا فيكتوريا جوان (الفلبين)، ومارتن شيافيناتو (الولايات المتحدة الأمريكية)، وهوي شو ين (سنغافورة)، وسيلفيا ماي هامبتون (المملكة المتحدة). لمزيد من المعلومات عن المتسابقين العشرة الأوائل، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: .
وفي هذا السياق، قال الدكتور آزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "أستر دي إم هيلث كير" : "لقد أثبت كل من هؤلاء الممرضين والممرضات تميزه في هذا المجال – إذ إنهم تجاوزوا واجباتهم المعتادة من أجل تحقيق رفاهية المرضى والمجتمع ككل. وقد صُممت جائزة 'أستر جارديانز جلوبال نيرسينج' لهذا الهدف بالذات - لتكريم الممرضين الممرضات والاحتفاء بهم ومكافأتهم على إسهاماتهم الرائعة وإبرازهم كنماذج يُحتذى بها في مجال التمريض".
وأضاف قائلاً : "يعمل أكثر من 9000 ممرض وممرضة في مرافق 'أستر دي إم هيلث كير' في 7 دول، لنشهد بالتالي على التزام الممرضين والممرضات الوثيق وجهودهم المبذولة للنهوض بهذه المهنة. وهذا أقل ما يمكننا القيام به لتسليط الضوء على العمل الذي يقوم به مجتمع الممرضين والممرضات على مستوى العالم".
وستشمل الجولة النهائية مقابلات مع أعضاء لجنة التحكيم الكبرى المرموقين، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل يقام في بنغالورو، بالهند بحلول ديسمبر 2024.
لمحة عن "أستر دي إم هيلث كير"
تأسست شركة "أستر دي إم هيلث كير" في عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبن، وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية المتكاملة، ولها حضور قوي في سبعة بلدان. تلتزم الشركة برؤيتها المتمثلة في توفير رعاية صحية عالية الجودة متاحة للجميع دون استثناء، بدءاً من الخدمات الأولية وحتى الخدمات الرباعية. كما أنها تتعهد بتطبيق شعارها "سنعالجك جيداً".
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