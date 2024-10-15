جائزة أستر جارديانز جلوبال نيرسينج تعلن عن أفضل 10 مرشحين نهائيين لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) كشف القيّمون عن جائزة "أستر جارديانز جلوبال نيرسينج" اليوم عن أفضل 10 مرشحين نهائيين لعام 2024. وسيحصد الفائز الجائزة الكبرى البالغة قيمتها 250,000 دولار أمريكي. وقد تم اختيار هؤلاء الممرضين العشرة من بين 78,000 ممرض وممرضة من 202 دولة حول العالم، بعد عملية تحقيق ومراجعة صارمة أجرتها إرنست آند يونغ ذ.م.م ولجنة فرز ولجنة تحكيم كبرى.

وتشمل قائمة أفضل 10 مرشحين نهائيين لعام 2024: أرشميدس موتاري (كينيا)، وجونسي إيني (بابوا غينيا الجديدة)، ولارني كونلو فلورنسيو (الولايات المتحدة الأمريكية)، وليليان نواباين (أوغندا)، ونيلسون باوتيستا (الإمارات العربية المتحدة)، ونليما براديبكومار راني (الهند)، وماريا فيكتوريا جوان (الفلبين)، ومارتن شيافيناتو (الولايات المتحدة الأمريكية)، وهوي شو ين (سنغافورة)، وسيلفيا ماي هامبتون (المملكة المتحدة). لمزيد من المعلومات عن المتسابقين العشرة الأوائل، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: .

وفي هذا السياق، قال الدكتور آزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "أستر دي إم هيلث كير" : "لقد أثبت كل من هؤلاء الممرضين والممرضات تميزه في هذا المجال – إذ إنهم تجاوزوا واجباتهم المعتادة من أجل تحقيق رفاهية المرضى والمجتمع ككل. وقد صُممت جائزة 'أستر جارديانز جلوبال نيرسينج' لهذا الهدف بالذات - لتكريم الممرضين الممرضات والاحتفاء بهم ومكافأتهم على إسهاماتهم الرائعة وإبرازهم كنماذج يُحتذى بها في مجال التمريض".

وأضاف قائلاً : "يعمل أكثر من 9000 ممرض وممرضة في مرافق 'أستر دي إم هيلث كير' في 7 دول، لنشهد بالتالي على التزام الممرضين والممرضات الوثيق وجهودهم المبذولة للنهوض بهذه المهنة. وهذا أقل ما يمكننا القيام به لتسليط الضوء على العمل الذي يقوم به مجتمع الممرضين والممرضات على مستوى العالم".

وستشمل الجولة النهائية مقابلات مع أعضاء لجنة التحكيم الكبرى المرموقين، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل يقام في بنغالورو، بالهند بحلول ديسمبر 2024.

لمحة عن "أستر دي إم هيلث كير"

تأسست شركة "أستر دي إم هيلث كير" في عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبن، وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية المتكاملة، ولها حضور قوي في سبعة بلدان. تلتزم الشركة برؤيتها المتمثلة في توفير رعاية صحية عالية الجودة متاحة للجميع دون استثناء، بدءاً من الخدمات الأولية وحتى الخدمات الرباعية. كما أنها تتعهد بتطبيق شعارها "سنعالجك جيداً".